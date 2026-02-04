El Colegio Santa Ana de Villalonga organiza una jornada solidaria de donación de sangre
La convocatoria es este jueves 5 de febrero de 16.30 a 20 horas
El Colegio Santa Ana de Villalonga celebra una nueva edición de su proyecto solidario "Sang Valentí", una iniciativa de aprendizaje-servicio promovida por la Fundación San Vicente Mártir, a la que pertenece el centro. Se trata ya del quinto año consecutivo en el que el colegio pone en marcha esta propuesta, que implica a toda la comunidad educativa y refuerza el compromiso social del centro.
Durante las últimas semanas, el alumnado ha trabajado en distintas asignaturas contenidos relacionados con la sangre, la salud y la ayuda al prójimo, integrando el aprendizaje académico con valores de solidaridad y servicio. Este trabajo culminará el jueves 5 de febrero, cuando el centro educativo se transformará en un punto de donación de sangre abierto a toda la ciudadanía.
La jornada de donación se desarrollará en horario de 16:30 a 20:00 horas. Se podrá acudir sin cita previa, ya que habrá camillas disponibles. También existe la posibilidad de reservar cita con antelación.
Desde el centro destacan que "Sang Valentí" se ha convertido en una cita solidaria consolidada en Villalonga, con la participación activa de alumnado, profesorado, familias y personal del colegio. "En el mes del amor, queremos recordar que uno de los mayores actos de amor es dar vida a los demás", señalan desde la dirección.
Con este proyecto, el Colegio Santa Ana vuelve a demostrar que la educación puede ir más allá del aula y convertirse en una herramienta real de transformación social.
