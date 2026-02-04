La Diputación aprueba cuatro nuevos proyectos en la Safor del Pla Obert por valor de 416.000 €

El Pla Obert de la Diputació de València sigue sumando nuevos proyectos en los municipios de la Safor. El último decreto validado por el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta primera Natàlia Enguix ha aprobado cuatro nuevas actuaciones del plan cuatrienal de la Diputació de València por valor de 416.734 euros en las localidades de Almiserà, Barx, Palmera y Beniflà.

Destaca el proyecto de Almiserà para el reasfaltado y mejora del firme del recorrido de evacuación de la urbanización Monte Vernissa por un valor de 224.525 euros.

Además, se da el visto bueno al proyecto de accesibilidad y mejora del jardín de Beniteixir de Palmera con una inversión de 110.530 euros.

En Beniflà, la Diputación contribuirá con 44.961 euros para la adquisición de un coche híbrido de tipo SUV con equipamiento policial para la Policía Local.

Por último, se destinarán 36.718 euros a la instalación de pavimento y juegos infantiles en el parque de la calle Gandia de Barx.

Noticias relacionadas

La Diputació de València ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 57 proyectos municipales, con una inversión global de 7.805.114 euros. Con esta aprobación, el programa, que cuenta con un presupuesto total de 350.000.000 euros, alcanza ya un importe aprobado de 137.098.915 euros repartidos en un total de 926 actuaciones.