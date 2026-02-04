Gandia intensifica los controles sobre patinetes y otros vehículos de movilidad personal

La Policía Local de Gandia ha iniciado esta semana una serie de controles destinados a garantizar el correcto uso y cumplimiento de la normativa sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como patinetes eléctricos y otros dispositivos similares.

La concejala de Movilidad, Lydia Morant, recordó que la reciente modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación, Movilidad y Seguridad entró en vigor el pasado 30 de enero y establece nuevas obligaciones para los usuarios de VMP, de acuerdo con el marco estatal.

“Desde el ayuntamiento llevamos meses trabajando en la actualización de la ordenanza para regular de manera más adecuada el uso de patinetes y otros VMP en nuestra ciudad”, declaró Morant. “A partir de ahora es obligatorio el uso del casco y contar con un seguro de responsabilidad civil. Los vehículos tendrán que circular por la calzada o carriles bici, nunca por aceras o zonas peatonales, y los menores de 15 años no podrán utilizarlos”, recordó.

Morant aseguró que el ayuntamiento intensificará los controles, especialmente sobre el uso del casco y el seguro obligatorio, para “garantizar la seguridad viaria, proteger los peatones y ordenar mejor la circulación en Gandia”.

Por otra parte, la regidora recordó que hay otra modificación vigente que afecta a los horarios de carga y descarga en el centro histórico, que se amplían hasta las 11 horas de la mañana y de 15 h a 16 horas de la tarde. Fuera de estos horarios los vehículos que realizan tareas de carga y descarga en zonas peatonales podrán ser sancionados.

Volviendo a los patinetes, cabe recordar que también es obligatorio registrarlos en el apartado web creado recientemente por la DGT a nombre del conductor. Este es un requisito necesario para asegurarlos.

La DGT distingue entre patinetes homologados, los que están en su listado, y los que no. Respecto de estos últimos, que vienen a coincidir con los más antiguos, comprados hace unos cinco o seis años, tienen permiso para circular sólo hasta el 22 de enero de 2027. Pero muchos de estos usuarios se están encontrando con el problema de que, aunque puedan conseguir un certificado de la DGT, determinadas compañías no quieren asegurar a patinetes no homologados.