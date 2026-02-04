Gandia no podía faltar al 10º aniversario de la Setmana Ciclista Internacional-Volta Féminas Comunitat Valenciana

La Setmana Ciclista-Volta Femenina de la Comunitat Valenciana se celebrará del 12 al 15 de febrero en 2026. Se trata de la décima edición que reunirá a las mejores ciclistas del pelotón internacional, como suele ser habitual.

En total se recorrerán 481,5 kilómetros repartidos en cuatro etapas por las tres provincias de la Comunitat Valenciana, que ofrecerán oportunidades para ciclistas de diferentes especialidades, con esprints, oportunidades para las cazaetapas y dos jornadas montañosas.

En la ronda valenciana participarán un total de 20 equipos, entre ellos 13 UCI WWT de los 14 existentes, con 140 corredoras entre las que destaca la presencia de la ciclista del Team Visma- Lease a Bike y vigente ganadora del Tour de Francia, Pauline Ferrand-Prévot, el equipo francés FDJ United - SUEZ, que se llevó la novena edición de la Setmana Ciclista con la neerlandesa Demi Vollering, el Lidl-Trek de Elisa Balsamo y Niamh Fisher-Black o el Movistar Team, equipo de referencia nacional en el ciclismo femenino.

La primera etapa tendrá la salida y la meta en Gandía de 121 kilómetros el jueves, 12 de febrero. La capital de la Safor no podía faltar en la Volta y más aún en su décimo cumpleaños. La fidelidad de Gandia con esta competición ha quedado más que demostrada a lo largo de estos años.

La segunda jornada tiene salida y llegada en Vila-real, con 115.5 km y tres puertos de montaña en la primera mitad del recorrido; La tercera se disputa entre las localidades de Agost y La Nucía, de 128 km y con tres puertos de montaña con el Alto de Tudons de Primera Categoría y el Alto de Confrides de Segunda, mientras que la cuarta y última etapa, de 117 km, será entre Sagunto y Valencia.