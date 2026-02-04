Gandia supera los estándares de parques con 18,69 m² por habitante

La ciudad de Gandia tiene actualmente 1.516.784 m² de parques de la red primaria, lo que supone una ratio de 18,24 m² por habitante, muy por encima de los mínimos exigidos por la normativa urbanística valenciana. El cálculo se hace sobre los 83.135 habitantes que tenía la ciudad en 2025, según las últimas cifras del INE.

Los autores del estudio diferencian entre red primaria, que computa a nivel general para toda la ciudad, y unas zonas verdes secundarias y de espacios libres vinculados a diferentes crecimientos urbanísticos. Si se incorporan estas últimas, la ciudad alcanza un total de 2.239.258 m² de espacios verdes, con una dotación global de 8,69 m² de zonas verdes por habitante, confirmando que Gandia cumple ampliamente los estándares de calidad urbana y ambiental.

Estas son las principales conclusiones de un estudio sobre los parques y zonas verdes urbanas de Gandia realizado por la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera, impulsada por la Universitat de València y el Ayuntamiento de Gandia, publicada en el último boletín trimestral del Observatorio Territorial de Gandia.

Si se excluyen de estas zonas de aquellas que no cumplen con la función estricta de «parques», como puede ser la montaña de Santa Anna o Bairén, entre otras, por ser zonas más bien periféricas y dificultosas para el acceso de la población-, la ratio bajaría a 6,61 m²/habitante. Esta cifra es más aproximada a la realidad funcional de la ciudad.

Pero, en cualquier caso, se superan los 5 m²/habitante que se requiere como parque, según el artículo 24 de la vigente ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje operativa en la Comunitat Valenciana.

El estudio explica que en Gandia, entre el núcleo urbano y la playa, existen un total de 21 parques urbanos con un superficie total de 1.516.784 m². Los más grandes, sin contar con las reservas de suelo, son el parque periurbano de Santa Anna, los entornos de l’Alqueria del Duc y del castillo de Bairén, el de Beniopa junto al Calvario, y los de Ausiàs March, Alqueria de Martorell, País Valencià, Sant Pere, y Clot de la Mota.

Las zonas verdes más próximas con carácter de barrio, son técnicamente una red de equipamientos y dotaciones de carácter secundario. La ciudad suma un total de 722.474 m2 de zonas verdes de estas características. Esta cifra supone el 32% del sistema total de espacios abiertos de la ciudad.

En este sentido, y partiendo de la idea de que toda la población tiene que tener al menos 5 m2 de zonas verdes/habitante, Gandia vuelve a cumplir la ratio con 8,69 m2 por habitante. El estudio reconoce que hay algunos sectores urbanos sin zonas verdes, pero se compensa por la proximidad de los grandes parques urbanos.

Por último, el informe hace una mención al plan especial de la Anella Verda, en fase de exposición pública. Cuando se modifique el PGOU todo este área será catalogada como suelo no urbanizable de especial protección. Se trata de una superficie inmensa de zonas verdes en la periferia del núcleo urbano, incluyendo los entornos del río Serpis, castillo de Bairén, la Alqueria del Duc o las diferentes playas, incluyendo l’Auir.

Los parques no sólo ayudan a la reducción de la contaminación y la diversidad de fauna y flora. También cumplen una función social vinculada con la salud y el bienestar psicológico de los habitantes, contribuyendo al envejecimiento activo de la población mayor, permitiendo la actividad física, la socialización colectiva y una convivencia más amable.