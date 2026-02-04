El líder UD Oliva se reencuentra con la victoria en la Liga de Segunda FFCV

La UD Oliva se impone por 2-3 al CF Bellreguard en el partido de la Liga de Segunda FFCV disputado este martes, pero correspondiente a la 17ª jornada. El choque, previsto para el pasado sábado, fue aplazado por el fuerte viento.

Los de Joano Fuster se reencuentran así con el triunfo después de dos empates, una derrota y los 29 minutos de juego que tienen pendientes del encuentro ante la UD Portuarios Disarp, que, de momento, ganan por 2-1.

Esta victoria permite a los olivenses aumentar a 4 puntos la ventaja que tienen sobre el CF Cullera, segundo clasificado, y a 5 respecto a la UE Benifairó, tercero del campeonato y único conjunto capaz de batir a los del Morer.

El CF Bellreguard, por su parte, se queda anclado en la zona de peligro de la tabla de la categoría con 14 puntos.