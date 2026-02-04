Miramar inicia la renovación de las pistas polideportivas del Parque del Riuet

El Ayuntamiento de Miramar ha iniciado las obras de reforma de las pistas polideportivas del parque del Riuet, una actuación que permitirá mejorar de manera integral estas instalaciones deportivas situadas en uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la zona de la playa.

El proyecto contempla la renovación de la pista polideportiva de futbito y baloncesto, así como de la pista de tenis, a la que se le incorporará una pista de "pickleball" y una mesa de tenis mesa, además de la mejora y sustitución de todo el cierre perimetral que rodea ambas instalaciones, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad, funcionalidad y calidad en su uso. También se incorporará un banco corrido a la pista de futbito para tener graderíos, así como se sustituirá toda la equipación.

La alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, destaca que "el parque del Riuet es un centro neurálgico durante los meses de verano y el periodo de Pascua, cuando la población de la playa se multiplica por cinco o incluso por seis, y estas obras suponen una mejora necesaria para dar respuesta a esta gran afluencia de usuarios".

La actuación cuenta con una inversión total de 169.462,79 €, financiada al 100% por la Diputación de València a través del Fondo de Inversiones.

En este sentido, la alcaldesa ha querido poner en valor la colaboración institucional, señalando que "el apoyo de la Diputación de València es fundamental para que municipios como Miramar puedan continuar mejorando sus infraestructuras y servicios públicos sin que esto supongo un coste para las arcas municipales".