El paro se reduce en enero en la Safor pese al fin de los contratos navideños
El desempleo se situó en la comarca en 9.351 personas, un 10% menos que en enero del año pasado. Se mantiene la tendencia de creación de empleo
Josep Camacho
El paro registrado en enero en la comarca de la Safor, según cifras de Labora, se situó en 9.351 personas, lo que suponen 54 parados menos que en el mes de diciembre, un descenso mensual del 0,57%. En términos interanuales hay 1.001 parados menos que en enero de 2025, lo que representa una reducción del 9,67%.
En cuanto a la contratación se registraron 3.180 contratos en enero de 2026, 259 menos que en el mismo mes de 2025, lo que representa un 8% de descenso interanual. Por géneros, 1.185 fueron a mujeres (37%) y 1.995 a hombres (63%).
La contratación indefinida mensual es de 1.679 contratos (53%), un 1,27% más que el año pasado y la contratación temporal es de 1.499 contratos (47%), un 15% menos que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 47% a jornada completa y un 53% a tiempo parcial.
Al respecto, el secretario general comarcal de UGT-PV, Eduard Gómez, afirma que los datos de este mes "muestran un descenso del desempleo, comportamiento inusual en el peor mes del año cuya tendencia es el aumento de personas desempleadas, caracterizado por el fin del periodo navideño y, por tanto, del incremento de la contratación estacional que supone sobre el empleo, además la tendencia de mejoría del empleo, tanto cuantitativa como cualitativamente es indudable con un descenso interanual de casi el 10%".
Los datos confirman, en términos desestacionalizados y en comparación con otros meses de enero, según el sindicato, "cómo los cambios introducidos en la reforma laboral siguen consolidando una mejora evidente en la cantidad y calidad del empleo, modificando el modelo contratación en favor del trabajo indefinido". Ahora bien, según UGT-PV, "el contexto expansivo que atravesamos, que se traduce también en unos beneficios récord para buena parte del tejido empresarial, debe permear también entre la población trabajadora".
