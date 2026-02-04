El pívot Dejan Ilincic causa baja definitiva en Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia anuncia que el pívot serbio, Dejan Ilincic, se desvincula de la entidad. El jugador ficha por el CB Algeciras en Tercera FEB.

Ilincic ha sido el pívot menos utilizado por el técnico gandiense, Alejandro Mesa, en lo que va de temporada en la Liga de Segunda FEB con algo más de 12 minutos y 7 puntos por partido, si bien su promedio en la Copa de España ha sido de 17 minutos y 9 puntos.

Dejan llegó a Gandia el pasado verano tras militar en la temporada 2024-2025 en el el Logrobasket Club, con el que logró el ascenso a Segunda FEB siendo el MVP del play off de ascenso del conjunto riojano.

Desde el club se le agradece su máxima profesionalidad, compromiso y trabajo defendiendo la camiseta de Proinbeni.

Units pel Bàsquet Gandia se reserva la opción de incorporar a otro jugador a su plantilla, pero para ello tendrán que confluir todos los factores, especialmente el económico.