Porrat de Sant Blai de Potries 2026: Consulta tota la programació
Es celebra del 6 al 8 de febrer amb l'objectiu de demostrar la força d’un poble menut que vol ser Capital Europea de la Cultura
Amb més de 400 anys d’història el Porrat d'enguany dona protagonisme a l’art local, les dones i la diversitat
L’Ajuntament de Potries organitza el Porrat de Sant Blai 2026, que se celebrarà del 6 al 8 de febrer. Com cada any, es preveu l’arribada al poble de més de 10.000 visitants.
El Porrat de Potries, el més concorregut de la comarca, se centra en la seua edició d'enguany a donar visibilitat a veïns i veïnes del poble que fan pintura, escultura, ceràmica… Una recopilació de les seues obres es mostrarà en l’exposició "Camins d’art i memòria", que es podrà visitar durant el cap de setmana. També a artistes emergents i del territori, com el saforenc Noé Peiró, que exposarà la seua obra durant el Porrat.
L’alcalde de Potries, Sergi Vidal, explica que “"el Porrat de Sant Blai el celebrem per tradició, però també perquè és un moment per a reivindicar la cultura dels nostres pobles, els menuts, que també en tenim molta i de qualitat".
Vidal apunta que "volem aprofitar el context de la nostra candidatura a Capital Europea de la Cultura per a demostrar la força d’allò menut, de la cultura extraordinària, de la memòria que cuidem dia a dia amb molt d’esforç i estima per a no oblidar qui som i tindre clar qui volem ser".
Per a Potries, el Porrat no és només un aparador turístic, sinó d’una manera d’entendre el seu poble: implicat, compromès i molt participatiu, amb voluntariat, les associacions de festes, la parròquia, artistes locals…
Per la seua part, la regidora de cultura, igualtat i comerç, Estela Sanchis, destaca que "el Porrat d’enguany seguix la tendència d’una proposta cultural i artística capitalitzada per dones i que s’obri a la diversitat des de molts punts de vista".
Sanchis afirma que Potries seguix "apostant per la música per a dinamitzar el públic visitant, amb l’objectiu que comerços locals, fira, artesans i mercat gastronòmic tinguen una repercussió econòmica positiva. Es tracta de seguir creant economia per mitjà de la cultura".
Des de l’organització expliquen que el Porrat ha ampliat enguany la seua oferta de dinamització cultural amb més disponibilitat de torns per a fer ceràmica, les actuacions de Choriza May i Batecs a la plaça de l’Ajuntament, i noves visites guiades al Museu amb teatralització i experiència sonora.
Potries albergarà en 48 hores les actuacions d'Abril, La Xica, DJ Trapella, DJ Nerea de Toledo, Modern Choir, El Malecón, la rondalla La Comarcal, la Colla de Cabuts d’Ador, i l’Associació de Dolçainers i Tabaleters de la Safor.
A més, abans del cap de setmana, Potries acull més de mil xiquets i xiquetes, entre dijous 5 i divendres 6, mantenint la tradicional visita de les escoles de la Safor al Porrat de Sant Blai. Durant el cap de setmana destaca la programació infantil amb Dani Miquel, Contes de Calabassa i els jocs de fusta.
Es mantenen també la tradicional representació de titelles "Sant Blai i la seua relíquia" per a tots els públics, la fira d’atraccions i els mercats gastronòmic i artesà, així com la tradicional relíquia de Sant Blai a l’Església.
Programació oficial:
DIVENDRES 6
24:00 hores: Nit de festa amb DJ Nereade Toledo. Entrada gratuïta. A la carpa musical.
DISSABTE 7
10:00 – Ruta de l'Aigua Teatralitzada: "La concòrdia de l'Aigua". Per a tots els públics. Preu 5 €. Eixida de la plaça de l’Ajuntament. Inscripció prèvia a cassoleria@potries.org o 962 800 588.
11:00 – Inauguració de la Fira Gastronòmica, Artesana i de Proximitat. Amb la Colla de Cabuts “El Llidoner” d’Ador.
12:00 a 14:00 – Taller de fang amb torns. Preu 2 €. A l’Escola-Taller de Ceràmica "Les Envernissadores". Inscripció presencial a la plaça del Cup.
12:00 – Actuació de "Dani Miquel. Per a públic infantil. Gratuïta. A la plaça del País Valencià.
13:30 – Actuació del grup "Batecs". Gratuïta. A la plaça de l’Ajuntament.
16:00 a 20:00 – Taller de fang amb torns. Preu 2 €. A l’Escola-Taller de Ceràmica "Les Envernissadores". Inscripció presencial a la plaça del Cup.
16:00 – Visita al Museu amb experiència sonora "La Flor del fang". Per a públic adult. Entrada 5 €. Al Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez. Inscripció obligatòria a cassoleria@potries.org o 962 800 588.
16:30 – Cercavila de dolçaines i tabals. Amb la Colla de la Safor.
17:30 i 18:30 – Representació de l'obra de titelles "Sant Blai i la seua relíquia". Entrada 2,50 €. A la Casa de la Cultura.
20:00 – Actuació del grup "El Malecón". Gratuïta. A la plaça del Cup.
24:00 – Blai Fest amb l'actuació de "La Xica", Abril i DJ Trapella. Entrada gratuïta. A la Carpa Musical.
DIUMENGE 8
10:00 – Ruta de l'Aigua Teatralitzada: "La concòrdia de l'Aigua". Per a tots els públics. Preu 5 €. Eixida de la plaça de l’Ajuntament. Inscripció prèvia a cassoleria@potries.org o 962 800 588.
11:00 – Cercavila Amb la Colla de Cabuts “El Llidoner” d’Ador.
11:30 – Representació de l'obra de titelles "Sant Blai i la seua relíquia". Entrada 2,50 €. A la Casa de la Cultura.
12:00 a 14:00 – Taller der fang amb torns. Preu 2 €. A l’Escola-Taller de Ceràmica “Les Envernissadores”. Inscripció presencial a la plaça del Cup.
12:30 – Sarao Popular amb "La Comarcal". A la plaça del País Valencià.
13:15 – Visita teatralitzada al Museu de Cassoleria. Per a tots els públics. Entrada 5 €. Inscripció obligatòria a cassoleria@potries.org o 962 800 588.
14:00 – Actuació de "Choriza May". Des de la plaça del País Valencià a la plaça de l’Ajuntament.
16:00 a 19:00 – Taller de fang amb torns. Preu 2 €. A l’Escola-Taller de Ceràmica “Les Envernissadores”. Inscripció presencial a la plaça del Cup.
16:00 – Cercavila de dolçaines i tabals. Amb la Colla de la Safor.
16:30 – Visita al Museu amb experiència sonora "La Flor del fang". Per a públic adult. Entrada 5 €. Al Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez. Inscripció obligatòria a cassoleria@potries.org o 962 800 588.
16:30 – Contacontes amb "Contes de Calabassa". Per a públic infantil. Gratuït. Al pati de l’Ajuntament.
18:30 – Actuació de "Modern Choir". Gratuïta. A la plaça del Cup.
