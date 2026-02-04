Quique Llopis afronta su test más exigente en el Meeting World Indoor Tour Gold de Madrid

Los 60 metros vallas masculinos volverán a centrar todos los focos este viernes, 6 de febrero, en el World Indoor Tour Madrid, la cuarta cita del circuito mundial de World Athletics en categoría Gold.

Y es que la recta del CDM Gallur de la capital de España revivirá uno de los grandes duelos del atletismo continental con el italiano Lorenzo Simonelli y el español Quique Llopis, vigentes campeón y subcampeón de Europa al aire libre. Un enfrentamiento que se extiende con el francés Wilhem Belocian, actual subcampeón europeo y mundial de 60 metros vallas.

Belocian vive una segunda juventud tras mantenerse una década en primera línea. El 6 de febrero tendrá enfrente a Quique Llopis, su verdugo en el WIT Madrid 2025, donde igualó en dos ocasiones (semis y final) su propio récord de España con 7.48.

El de Bellreguard completó un 2025 tremendo con su tercer título nacional de 110 vallas (bajando de 13 segundos con viento no válido) y puso la guinda a su temporada con el cuarto puesto en el Mundial de Tokio, a solo cuatro centésimas del bronce.

Además, Llopis suma en esta campaña invernal un tercer puesto (Luxemburgo con un crono de 7,50) y dos triunfos (Dusseldorf, 7,50) y (Valencia 7,53), en las tres carreras, muy cerca del récord de España (7,48) que él mismo posee compartido con el ya ex atleta Orlando Ortega.

Llopis será uno de los grandes protagonistas en la presentación del World Indoor Tour Madrid, que se realizará este mismo jueves en la capital de España.

Y junto al vallista de Adidas estará en el WIT el italiano Lorenzo Simonelli, uno de sus rivales más destacados en las últimas temporadas. Campeón de Europa de 110 m vallas y subcampeón del mundo de 60 m vallas en 2024, posee además los récords transalpinos de ambas distancias (13.05 y 7.43). Madrid supondrá su 22º duelo contra Llopis, en el que mantienen una igualdad sin precedentes: el español vence 5-8 al aire libre y el italiano hace lo propio por 5-3 en indoor. Sin embargo, en 2025 la cuenta se saldó con 2-4 a favor de Llopis.

El que fuera bronce mundial y campeón de Europa al aire libre en 2022, el español Asier Martínez (7.49), aguardará su oportunidad de volver a ganar en Madrid como ya hiciera hace cuatro años.

También presentará su candidatura el estadounidense Jamal Britt (7.52), tercero en la final de la Diamond League el pasado verano; así como los belgas Michael Obasuyi (7.54), quinto del mundo indoor en 2025, y el belga Elie Bacari (7.51), plusmarquista de su país.

Completan un 60 m vallas de máximo nivel los españoles Daniel Cisneros (7.64), Kevin Sánchez (7.68), Ángel Díaz (7.72) y Dani Castilla (7.74).