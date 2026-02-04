Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sobrecarga y precariedad: sanitarios de Gandia denuncian el deterioro de sus condiciones laborales

La junta de personal advierte que "la deficiente organización de los recursos humanos compromete la calidad de la atención sanitaria y traslada a los profesionales una responsabilidad que corresponde exclusivamente a la administración"

Sanitarios en una habitación del hospital de Gandia, en una imagen de archivo.

Sanitarios en una habitación del hospital de Gandia, en una imagen de archivo.

Josep Camacho

Gandia

La junta de personal del Departamento de Salud de Gandia ha vuelto a denunciar, a través de un comunicado, la situación de la sanidad pública de la comarca en un nuevo comunicado. Tras denunciar la "fuga de sanitarios" y el "colapso administrativo" en algunos centros de salud, esta vez ponen el foco en los trabajadores, e instan a la Conselleria a "cuidar de quienes cuidan". En la junta de personal están representados los trabajadores a través de siete sindicatos: UGT-PV, CSIF, CCOO-PV, el SAE, Satse, Intersindical y el Simap.

Los sanitarios del departamento aseguran que están realizando su labor "en un contexto marcado por la sobrecarga asistencial, la insuficiencia crónica de plantillas, la precariedad y el desgaste emocional", una situación que, aseguran, "lejos de corregirse se ha normalizado hasta alcanzar niveles alarmantes".

Señalan que los sanitarios no pueden abandonar su puesto de trabajo si no se produce el relevo correspondiente. "La falta de cobertura de bajas médicas imprevistas obliga, de facto, a mantener a los profesionales en activo más allá de lo razonable, una situación que incrementa la sobrecarga y genera un riesgo directo para la seguridad del paciente".

Desde el ámbito sindical se denuncia "que esta deficiente organización de los recursos humanos compromete la calidad de la atención sanitaria y traslada a los profesionales una responsabilidad que corresponde exclusivamente a la administración".

"Mientras el debate público se centra en listas de espera o infraestructuras, se sigue invisibilizando el progresivo deterioro de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, un factor clave para garantizar una sanidad pública de calidad", argumentan.

Y añaden que "una planificación deficiente y la ausencia de una política eficaz de refuerzo y estabilización de personal da lugar a situaciones absolutamente inaceptables. Los profesionales llegan a verse obligados a prolongar jornadas sin los descansos mínimos necesarios, comprometiendo así su salud física y mental, y sobre todo la seguridad de la atención prestada".

Las consecuencias directas de esta situación, aseguran, "es una desmotivación creciente y una pérdida constante de profesionales, que optan por trasladarse a otros departamentos y una mayor demora asistencial y empeoramiento de esta".

Por ello instan a los responsables políticos de la Conselleria y a la gerencia del Departamento "a asumir su responsabilidad y actuar de manera inmediata", así como "escuchar a los profesionales, invertir en mas puestos estructurales, y garantizar condiciones laborales dignas".

Suspendido de empleo y sueldo el guardia civil de Oliva detenido por la trama de la ITV

Gandia no podía faltar al 10º aniversario de la Setmana Ciclista Internacional-Volta Féminas Comunitat Valenciana

El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

