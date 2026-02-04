Tigres de Gandia también es campeón de la segunda fase del Autonómico de béisbol

Tigres de Gandia ha asegurado su pase a los "play-off" finales del campeonato autonómico de béisbol, después de vencer en su campo a Astros Naranja por 9-4 en su último partido de la segunda fase.

Astros Naranja también será el rival de los gandienses en el mencionado "play-off" al mejor de los tres partidos al quedar el equipo de la capital del Turia en segunda posición en la clasificación general.

El partido del pasado fin de semana se dio por concluido al cierre de la séptima entrada por sobrepasar las 3 horas de juego reglamentarias en este torneo, ya que el equipo felino lo cerraba teniendo el resultado a su favor.

Spencer Hernández / Tigres de Gandia

Una vez más el equipo hizo una impresionante labor tanto en defensa como en ataque. Como consecuencia de ello, se consiguieron tres "home run" a cargo de Loriet Sánchez, Michel Esquivel y Spencer Hernández.

Destacar como jugador más valorado en el partido a Spencer Hernández, jugador que conectó un "home run" y el "hit" que impulsaba la carrera que ponía al equipo arriba en el marcador.

El debutante Reiner Brito / Tigres de Gandia

A destacar el debut del joven pitcher abridor de 18 años, Reiner Brito, que eliminó a 8 bateadores en 3 innings dejando su casillero a 0. Mención también para el jovencísimo Víctor Nava, de 16 años, por permitir tan solo 3 carreras en tres entradas siguientes, y como no al también joven Kevin Rodríguez, de 18 años que entró en el último inning, con bases llenas permitiendo tan solo una carrera.