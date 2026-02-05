Más de 700 escolares participan en la celebración del Día de la Niña y la Ciencia en Gandia

La primera actividad, en el Teatro Serrano, acogió dos funciones del espectáculo teatral "Hypatia y el hidrógeno. Un nuevo comienzo", dirigido a escolares de la ciudad. Durante las dos sesiones, más de 700 alumnos participaron en esta propuesta educativa e interactiva, que combinaba teatro, ciencia y coeducación a través de experimentos en directo. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; la concejala de Igualdad, Diversidad y LGTBI, Maribel Codina, y la concejala de Educación, Esther Sapena, acudieron a saludar a los asistentes.

El espectáculo, creado e interpretado por Aida Ivars Rodríguez, formaba parte de la serie "Científicas y Elementos", reconocida entre 2021 y 2025 como la mejor propuesta de igualdad y ciencia. Durante la representación, los escolares participaron en los experimentos y en el desarrollo de la obra, fomentando la curiosidad científica y el pensamiento crítico desde una perspectiva coeducativa. Además, la experiencia teatral se completó con un libro y una guía de experimentos elaborados por la propia Aida Ivars, junto con material didáctico de la Unidad de Igualdad, Diversidad y LGTBI del Ayuntamiento.

Este proyecto también buscaba visibilizar figuras históricas como Hipatia de Alejandría y otras mujeres científicas cuya contribución había sido invisibilizada, generando referentes femeninos en el ámbito científico y educativo. Desde el consistorio se señaló la importancia de ofrecer acciones educativas innovadoras que integraran cultura, ciencia e igualdad, reforzando el compromiso municipal con la coeducación como herramienta para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Por otra parte, esta misma semana se ha inaugurado en el vestíbulo de la Universitat de València en Gandia (calle Tossal, nº 8) la exposición colectiva de obras artísticas con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La muestra reúne el trabajo de 19 artistas que reflexionaban sobre el papel fundamental de las mujeres y niñas en la ciencia y se puede visitar hasta el 20 de febrero.

A través de diferentes disciplinas artísticas, la exposición invita a la reflexión sobre la necesidad de crear referentes femeninos, romper estereotipos de género y garantizar la igualdad de oportunidades en investigación, innovación y conocimiento. Desde la concejalía de Igualdad, Diversidad y LGTBI, organizadora de la muestra, se destaca el valor del arte como herramienta de sensibilización social y transformación colectiva, al alcance de toda la ciudadanía.