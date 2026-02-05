La astronauta e investigadora Sara García Alonso, protagonista en la sexta sesión de "Gandia Pensa"
Con el título "Repensar el espacio. Sí a la ciencia" se celebrará el jueves 26 de febrero
"Gandia Pensa" contará en su sexta sesión con la participación de Sara García Alonso, una de las voces científicas más destacadas del país y la primera mujer astronauta española seleccionada para la Reserva de la Agencia Espacial Europea.
La sesión, titulada "Repensar el espacio. Sí a la ciencia", se celebrará el jueves 26 de febrero a las 19:30 horas en el Teatro Serrano, con entrada libre hasta completar aforo, y será presentada por el periodista Sergi Pitarch. Una vez finalizado el acto, Sara García firmará ejemplares de su primer libro, "Órbitas".
Doctora en biología molecular e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Sara García Alonso conversará sobre la importancia de la ciencia, la investigación y su compromiso con la divulgación, en un recorrido que la ha llevado del laboratorio al espacio. La figura de García destaca también por haberse convertido en un referente para las nuevas generaciones, fomentando el interés por la ciencia desde el rigor y la cercanía.
Organizado por el Ayuntamiento de Gandia, con la colaboración de la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València y el CEIC Alfons el Vell, el ciclo "Gandia Pensa" cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y tiene como objetivo crear espacios de diálogo y reflexión cercanos a la ciudadanía.
Esta sexta sesión llega tras el éxito de la jornada inaugural, que contó con la participación del escritor Theodor Kallifatides, y de la segunda jornada, en la que el magistrado Joaquim Bosch abordó temas clave sobre la calidad democrática, los riesgos de las derivas autoritarias y la fragilidad de las instituciones.
En el tercer encuentro, Marina Garcés y Antonio Monegal protagonizaron una conversación en la que se puso en valor la necesidad de la palabra y del concepto de democracia en un momento de tantas incertidumbres. La cuarta contó con la participación de los periodistas y escritores Paco Cerdà y José Luis Sastre, que entablaron un diálogo basado en los temas abordados en sus obras y en la necesidad de salvaguardar el pensamiento crítico.
Finalmente, la jueza, magistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, fue la encargada de cerrar el año junto con el periodista y director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, con quien dialogó sobre la visión de las mujeres pioneras durante el franquismo y la necesidad de confiar en la democracia en tiempos de incertidumbre.
