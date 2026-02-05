El Club Ciclista Bellreguard presenta los actos de su centenario y el equipaje conmemorativo

El Club Ciclista Bellreguard cumple 100 años (1926-2026) y, por tal motivo, organiza una serie de actividades para conmemorar la efeméride. El primero, de carácter oficial, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Bellreguard con la presentación del programa de actividades previsto, así como el equipaje conmemorativo diseñado especialmente para la ocasión, símbolo de la trayectoria deportiva, social y cultural de la entidad a lo largo de un siglo.

El acontecimiento contó con la presencia de representantes del club, autoridades locales con el alcalde, Àlex Ruiz, a la cabeza, socios, deportistas y personas vinculadas a la historia del ciclismo en el municipio. Este ha sido el punto de inicio de un intenso año lleno de actos.

El alcalde, Àlex Ruiz, se dirige a los asistentes en el acto / CC Bellreguard

En su parlamento, el alcalde manifestó sentirse orgulloso y honrado de que su etapa de primer munícipe coincida con una celebración de esta envergadura porque "hoy en día es extraordinario que una entidad cumpla 100 años". Ruiz puso en valor "el peso social que tiene el Club Ciclista Bellreguard en nuestra localidad".

Los cicloturistas del club ya han estrenado la equipación de los 100 años del CC Bellreguard / CC Bellreguard

Por su parte, el presidente del club, Salvador Gadea, explica a este periódico que, dentro de los actos previstos, "ahora mismo tenemos confirmada la organización del final de temporada de las escuelas de ciclismo en el mes de septiembre y también somos sede de una etapa de la Volta a Valencia élite y sub23".

El acto llenó el salón de plenos del ayuntamiento / CC Bellreguard

Gadea añade que "también celebraremos dos marchas cicloturistas, una en verano y otra en invierno", además de querer organizar alguna mesa redonda-debate y de participar activamente en la Setmana Esportiva de Bellreguard. "Hemos pensado en otras actividades, pero se irán anunciando a medida que estén cerradas".

En torno a la equipación deportiva diseñada para celebrar el centenario, cabe destacar que los cicloturistas del club ya la han estrenado en sus salidas habituales de los fines de semana.