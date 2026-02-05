El Club Ducal Arch triunfa en el Campeonato de España y roza el podio en el Torneo Internacional de Francia
Aurora Catalá, Antonio Rodríguez y Candela Periguell son los protagonistas de los éxitos de la entidad gandiense
El Club Ducal Arch está de enhorabuena por los excelentes resultados cosechados por algunos de sus deportistas en las competiciones de tiro con arco disputadas recientemente.
El club gandiense compitió en el Campeonato de España de Arco Tradicional, Longbow y Desnudo en Sala 2026 en Ciudad Real con la participación de 380 arqueros, 184 en tradicional y 196 entre longbow y desnudo. La arquera del Ducal Arch, Gemma Aurora Catalá Catalá, se proclamó campeona nacional en la modalidad de Arco Desnudo.
En el mismo campeonato, pero en la modalidad de Arco Desnudo Mixto, el también gandiense Antonio Rodríguez Vivas se clasificó en 2ª posición, subiendo al podio a por la medalla de plata como subcampeón de España.
Este campeonato, organizado por la Real Federación Española de Tiro con Arco (RFETA), es uno de los eventos principales de la temporada de sala.
Por otro lado, el Ducal Arch también estuvo presente en el Torneo Internacional de Nîmes (Francia) 2026, de la Indoor World Series, con destacada participación juvenil, incluyendo la categoría Recurve Under 21 Women. En esta competición, la joven arquera de la entidad de Gandia, Candela Periguell, estuvo a punto de subir al podio al clasificarse en la cuarta plaza.
