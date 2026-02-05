Las familias de Bellreguard reclaman el servicio de Pediatría en el Centro de Salud

El Centro de Salud de Bellreguard carece de servicio sanitario de Pediatría. No se sabe con exactitud desde cuándo, pero se estima que podría ser desde hace un año o quizás más.

Por tal motivo, la Associació de Famílies del colegio público Gregori Mayans de la localidad ha reclamado ante la Generalitat Valenciana una solución al problema. Se pide el restablecimiento del servicio, argumentando que, al no haberlo, se deriva a los pacientes a otras localidades (algunos usuarios sin medio de transporte) o los pacientes tienen que se atendidos por el médico o médica de cabecera. El escrito de queja está presentado desde hace más de un mes, concretamente con registro de entrada del día 17 de diciembre de 2025. El colectivo de familias no ha obtenido respuesta alguna por parte de la Generalitat,

Ante este panorama, la propia asociación ha presentado otra queja, en este caso ante el Síndic de Greuges, con fecha del 03-02-2026. Este último escrito de la Associació de Famílies del colegio público Gregori Mayans de Bellreguard sí ha tenido contestación de esta institución el día 04/02/2026, pero ahora falta que pueda servir para solucionar el problema.

Anna Ruiz es la secretaria de la Associació de Famíliles del CEIP Gregori Mayans de Bellreguard y explica que este colegio cuenta con 387 alumnos, todos en edad potencial de ser atendidos por el servicio de Pediatría que no existe ahora mismo en esta localidad.

Ruiz destaca que "las urgencias y las consultas de Pediatría en Bellreguard son atendidas por los médicos de cabecera o bien te remiten a Rafelcofer, sin olvidar que las personas que han llegado hace poco a nuestro municipio igual no tienen ni vehículo para desplazarse".

El propio alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, se ha unido a la causa, "tanto como representante del municipio como en mi papel de padre de una niña. Considero que estamos ante una situación insostenible y, además, con el añadido de la vulnerabilidad que supone tratándose de la clase de potenciales enfermos a los cuales las autoridades sanitarias no están dando solución".

Esta situación que se vive en Bellreguard demuestra la precariedad del sistema sanitario en la Safor y se puede añadir a la denuncia de la Junta de personal del Departamento de Salud de Gandia en las últimas fechas sobre la situación de la sanidad pública de la comarca, tras denunciar la "fuga de sanitarios" y el "colapso administrativo" en algunos centros de salud.