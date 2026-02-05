Francisco Javier Lucas toma posesión como comisario de la Policía Nacional en Gandia

El comisario de Policía Nacional Francisco Javier Lucas Ponce tomó ayer posesión de su cargo como jefe de la comisaría local de Gandia.

En el acto estuvieron presentes el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, los alcaldes de Gandia y Benirredrà y el comisario provincial, Carlos Holgado, entre otras autoridades, miembros y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y representantes de la sociedad civil. El jefe superior de Policía hizo entrega del bastón de mando al nuevo comisario.

Lucas procede de Madrid, y releva precisamente a Holgado, que estuvo destacado en Gandia cuatro años, hasta mayo de 2025, cuando ascendió a comisario provincial. Los mandos policiales coincidieron en sus discursos en señalar que Gandia es una de las ciudades más seguras de la Comunitat Valenciana.

Entre sus principales objetivos el nuevo comisario subrayó la importancia de reforzar la seguridad, fomentar la proximidad con la ciudadanía y garantizar que la comisaría siga siendo un referente en materia de seguridad. Puso en valor la colaboración con la Policía Local.

Lucas reconoció la tarea de su antecesor, Carlos Holgado, destacando que “esta comisaría disfruta de un gran estado de salud, con unos excelentes niveles de seguridad”, una situación que, según señaló, "supone una base sólida sobre la cual continuar avanzando". Saludó a los representantes sindicales, con los que confía en crear un clima de trabajo adecuado, así como mantener el vínculo con jueces, fiscales, vecinos y representantes municipales.

Entrega del bastón de mando. / Levante-EMV

"Gandia tendrá una comisaría cercana, mi intención es adentrarme en las costumbres locales, y además el verano será intenso por la condición turística de la ciudad", apuntó. Añadió que la misión de la Policía Nacional "no es solo reprimir el delito sino atender a los más vulnerables", y apeló a la colaboración de todos "para rebajar los niveles de inseguridad objetiva y subjetiva", porque "la seguridad no se construye sólo desde los despachos". Lucas se mostró convencido de que, con el trabajo coordinado de todas las fuerzas se podrán afrontar los retos futuros y hacer de Gandia “un ejemplo de seguridad, convivencia y progreso”.

El jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, señaló que "Gandia requiere de un compromiso firme de la Policía Nacional que avale su pujanza vital", afirmó. Al nuevo comisario le pidió "proximidad a los ciudadanos" y "crear un buen ambiente laboral" entre los agentes. Comentó que, en colaboración con el ayuntamiento se está ultimando un monolito en homenaje a la Policía Nacional, que se llamará igual que el himno del Cuerpo, "Tesón de hierro".

El subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, destacó que el Ejecutivo central ha reforzado la plantilla un 18% desde 2018, hasta llegar a 4.351 efectivos en la Comunitat Valenciana, y señaló que la seguridad "es un esfuerzo colectivo, no sólo una tarea policial".

Por su parte, el alcalde Prieto dio la bienvenida al nuevo comisario y señaló que "su experiencia, liderazgo y vocación de servicio supondrá un impulso para fortalecer la protección de la ciudadanía”. El alcalde comentó que este relevo se produce “en un momento de crecimiento socioeconómico para Gandia”, y afirmó que, entre todos, “se ha conseguido que la ciudad sea abierta, acogedora, dinámica y con un fuerte sentido de comunidad”.

Prieto destacó que “la seguridad ocupa un lugar central en la identidad de Gandia” y elogió el trabajo diario de la Policía Nacional, señalando que “su profesionalidad, lealtad y eficacia merecen el reconocimiento de toda la ciudadanía. "La Comisaría de Gandia ha sido un referente, logrando uno de los índices de eficacia policial más altos del país, reforzando así la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Añadió que “la colaboración con la Delegación del Gobierno ha permitido autorizar la instalación de 38 cámaras de videovigilancia, que se licitarán en breve", y resaltó que “la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil ha reforzado la protección de los colectivos más vulnerables”.