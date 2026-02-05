El gandià Fernando Naya Català guanya la beca Josep Camarena del CEIC Alfons el Vell
El projecte d'investigació combina originalitat, innovació i qüestions d’extrema actualitat en l’àmbit científic
El gandià Fernando Naya Català ha estat el guanyador de la beca Josep Camarena que concedeix anualment el Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell.
Naya obté la beca amb el projecte Meta-anàlisi de la microbiota intestinal d’orada amb tècniques d’intel·ligència artificial per a impulsar una aqüicultura més sostenible a les Comarques Centrals Valencianes.
Es tracta d'una aposta per una investigació que combina originalitat, innovació i qüestions d’extrema actualitat en l’àmbit científic, com ara la intel·ligència artificial, de gran impacte i projecció social ara com ara.
En opinió del jurat, format per conselleres i consellers del CEIC Alfons el Vell amb una acreditada competència en diverses matèries, «el treball de Fernando Naya parteix d’uns pressupòsits rigorosos, els objectius estan molt ben delimitats, la metodologia és adequada i solvent i l’aplicació pràctica és clara. A més a més, combina divulgació, revisió sistemàtica, integració de dades, anàlisi bioinformàtic i aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial. Representa una contribució significativa per avançar en la consolidació d’una aqüicultura més sostenible i tecnològicament avançada».
Fernando Naya Català és investigador postdoctoral de l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal, contractat en el marc de la iniciativa Momentum del CSIC i especialitzat en bioinformàtica, genòmica computacional i intel·ligència artificial aplicades a l’aqüicultura. Autor de 36 publicacions científiques, ha participat en 12 projectes nacionals i europeus en aquest àmbit.
El guanyador ha manifestat que «rebre la beca Josep Camarena constitueix, per a mi, un reconeixement de gran valor, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal. Aquesta distinció no sols suposa un suport fonamental per al desenvolupament de la meua carrera investigadora, sinó que també reforça el vincle entre el meu treball científic i la meua ciutat. Aquesta beca Josep Camarena representa la confiança de Gandia en els seus investigadors i investigadores que, cada vegada més sovint, fan la seua feina allunyats de casa».
El CEIC Alfons el Vell ha manifestat que la majoria dels treballs que s’han presentat enguany a la beca Josep Camarena tenien molta qualitat i tractaven temàtiques molt diverses: de les ciències naturals, de les ciències socials i de les humanitats.
El guardó consisteix en una beca d’ajuda a la investigació a l’autor per un import de 4.000 euros concedida pel CEIC Alfons el Vell.
