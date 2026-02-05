El Gobierno central recurrirá la ley valenciana de acompañamiento por "recortar derechos LGTBI"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo recurrirá la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera (conocida como ley de Acompañamiento) del Gobierno valenciano por considerar que "restringe derechos de las personas LGTBI".

Redondo hizo este anuncio en Gandia donde se reunió con entidades del colectivo LGTBI junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el alcalde, el socialista José Manuel Prieto.

"No vamos a consentir que los ciudadanos valencianos sean de segunda o tengan menos derechos o libertades que los del resto de España. Sus derechos se han utilizado como moneda de cambio para alcanzar acuerdos presupuestarios, algo inmoral, injusto e inconstitucional", agregó Redondo, quien añadió que ese recurso se interpondrá antes de que concluya febrero.

"Hemos de saber de dónde venimos para no repetir las leyes restrictivas de derechos que impedían a los ciudadanos ser ellos mismos y articular sus proyectos vitales en igualdad, para no volver al franquismo que algunos añoran, la derecha y la extrema derecha, sin saber a qué se refieren porque muchos no lo han vivido; para no volver a esos tiempos oscuros sonde se señalaba al diferente", concluyó Redondo.

La noticia fue celebrada con satisfacción por parte de los representantes de los colectivos LGTBI allí presentes. La presidenta de la FELGTB, Paula Iglesias, señaló que es una ley "que deja desprotegidas a las infancias y adolescencias trans, que son la parte más vulnerable del colectivo". Iglesias añadió que cuestiones como estas "no es un hecho anecdótico, es el resultado de una ola reaccionaria internacional que está replicándose en otros territorios de nuestro país". Aseguró que confían en la justicia "y nos encontrarán de frente cuando se nos intenta devolver a los márgenes, porque no lo vamos a consentir".

Visita a la exposición sobre los 20 años del matrimonio igualitario. / Levante-EMV

El coordinador general de Lambda, Fran Fernández, considera que el Gobierno central "se ha convertido en un escudo de protección, porque ahora esa ley bárbara, que era un mercadeo de derechos, queda paralizada, y por lo tanto las personas trans de la Comunitat Valenciana recuperan la dignidad". Fernández valoró que el Ejecutivo "se acuerde de los colectivos y sea tan rápido en darnos cobertura".

La presidenta de Chrysallis, asociación de familias de infancia y juventud trans, Sandra Bayón, comentó que "no se nos puede ningunear de esta manera, tienen los mismos derechos, no son diferentes y las familias estaremos frente a ellos", en referencia a PP y Vox.

Noticias relacionadas

Antes de realizar este anuncio a la prensa, las ministras Morant y Redondo visitaron una exposición sobre el 20 aniversario del matrimonio igualitario situada en la Sala dels Arcs, en la planta baja del edificio consistorial. También se reunieron con portavoces municipales, participaron en el Consell de la Dona, en el Saló Laval del ayuntamiento y, en el caso de Redondo, firmó en el Libro de Honor de la ciudad.