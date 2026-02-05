El PP critica el retraso en la ordenanza del padrón municipal de Gandia "para frenar a los okupas"

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler, y el concejal responsable del área de Seguridad, Vicent Gregori, denuncian el retraso injustificado en la creación de la ordenanza del padrón municipal, "una promesa que el alcalde socialista realizó hace más de seis meses y para la que todavía no ha convocado ni una sola reunión".

Gregori recuerda que "fue el Partido Popular quien ya advirtió en el mes de junio del descontrol existente en el padrón municipal, una advertencia que lamentablemente terminó confirmándose con la detección de una trama fraudulenta de empadronamientos masivos". Sin embargo, "pese a la gravedad de los hechos, no se haya avanzado absolutamente nada en una cuestión que sabemos que es primordial para la convivencia y la seguridad".

Gregori ha mostrado también su sorpresa ante el reciente anuncio del gobierno municipal sobre que han dado de baja a 3.792 personas empadronadas, una cifra que, según ha señalado, vuelve a evidenciar el problema y da la razón al PP. "¿Cómo se permite un aumento tan desproporcionado sin controles ni explicaciones y ahora de repente se quitan todas esas personas de un plumazo?", se pregunta, asegurando que estos hechos "confirman las sospechas del Partido Popular: sigue existiendo una preocupante falta de control en el padrón municipal".

El portavoz popular, Víctor Soler, ha sido contundente al rechazar "el uso fraudulento del padrón por parte de okupas ilegales que se empadronan para adquirir derechos que no les corresponden", una situación que, según ha denunciado, "está ocurriendo en Gandia". En este sentido, ha señalado directamente a Diana Morant y al actual alcalde, José Manuel Prieto, como responsables de haber eliminado los filtros de control que el PP implantó cuando gobernaba.

Desde el Partido Popular han insistido, en definitiva, en la necesidad urgente de aprobar una ordenanza del padrón que establezca filtros claros, control efectivo y seguridad jurídica. "Los vecinos nos trasladan que no pueden vivir tranquilos, que tienen que colocar carteles advirtiendo de la okupación y que sienten el abandono absoluto del gobierno del socialista Prieto".

Por su parte, desde el gobierno municipal, el concejal socialista Adrián Vila replica que: "El PP llega tarde y mal. La noticia de la semana es que Gandia ha dado un paso más en atención a sus vecinos con la ampliación de horarios de la Oficina del Padrón Municipal, abriendo de lunes a jueves a las 16 horas, y la apertura de una nueva sede en el distrito de Benipeixcar. Esto demuestra el compromiso del Gobierno Local con los barrios, mientras el PP cierra los consultorios de Benipexcar y Beniopa".

Añade Vila que "Gandia es una ciudad de orden, comprometida con el cumplimiento de la ley, que trabaja técnicamente en la primera ordenanza del padrón de su historia y que aplica instrucciones que refuerzan su control. De hecho, en los últimos años, hemos podido depurar más de 3.500 inscripciones en la ciudad".