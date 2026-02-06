El CA Safor Teika presenta diez atletas en el Campeonato de España Individual Promesa en pista cubierta
Los deportistas son Paula Sierra, Manuel Canet, Iris Soler, Izán Huesca, Sergi Borillo, Camila Pagani, Candela de Ana, Neus Sansaloni, Ana Serrano y Mara Herrando.
El Club d'Atletisme Safor Teika estará representado por diez atletas en el Campeonato de España Individual sub23 en pista cubierta (Short Track), que se disputa este fin de semana en Sabadell.
Se trata de Paula Sierra (60 ml), Manuel Canet (peso), Iris Soler (60 ml y 200 ml), Izán Huesca (60 ml), Sergi Borillo (60 mv), Ana Serrano (60 ml y longitud), Camila Pagani (200 ml y 400 ml), Candela de Ana (800 ml), Neus Sansaloni (1.500 ml) y Mara Herrando en longitud.
A los atletas les acompañarán los entrenadores del club gandiense Pau Roig, Rubén Ortiz y Pascual Serrano.
Esta será la segunda vez que el campeonato de esta categoría se celebre en la pista cubierta de Catalunya Carmen Valero. En total hay 479 atletas inscritos, de los cuales 251 hombres y 228 mujeres.
La competición tendrá lugar en tres sesiones: sábado por la mañana (9 a 12.45 horas), sábado por la tarde (16.15 a 20.50 horas) y domingo por la mañana (11 a 14.50 horas). Será retransmitida íntegramente en "streaming" a través de LaLiga+.
