La ciudad de Oliva será la sede del campeonato autonómico de ajedrez de categorías de base

Oliva acogerá, por primera vez, un campeonato autonómico de ajedrez en categorías base. La competición se ha presentado esta semana, pero se celebra el domingo 22 de marzo, a partir de las 10.30 h, en el Centre Polivalent de Oliva con la participación de jóvenes ajedrecistas de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16.

La prueba está organizada por la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana con la colaboración del Club d’Escacs d’Oliva y el Ayuntamiento de Oliva, y forma parte del calendario oficial autonómico.

Los mejores clasificados participarán en el Campeonato de España de ajedrez base representando a la Comunitat Valenciana.

En la presentación han participado el presidente de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, Emilio González, el director deportivo de la Federación, Néstor Echeverría, el presidente del Club de Ajedrez de Oliva, Manolo Fenollar, el regidor de Deportes, Joan Mascarell, y la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor.