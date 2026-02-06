La ciudad de Oliva será la sede del campeonato autonómico de ajedrez de categorías de base
La competición se disputará el próximo mes de marzo
Miquel Font
Oliva acogerá, por primera vez, un campeonato autonómico de ajedrez en categorías base. La competición se ha presentado esta semana, pero se celebra el domingo 22 de marzo, a partir de las 10.30 h, en el Centre Polivalent de Oliva con la participación de jóvenes ajedrecistas de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16.
La prueba está organizada por la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana con la colaboración del Club d’Escacs d’Oliva y el Ayuntamiento de Oliva, y forma parte del calendario oficial autonómico.
Los mejores clasificados participarán en el Campeonato de España de ajedrez base representando a la Comunitat Valenciana.
En la presentación han participado el presidente de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, Emilio González, el director deportivo de la Federación, Néstor Echeverría, el presidente del Club de Ajedrez de Oliva, Manolo Fenollar, el regidor de Deportes, Joan Mascarell, y la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
- La Generalitat da luz verde al primer hotel en el centro histórico de Gandia
- Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico
- La Conselleria prevé que el Centro Integrado de FP de Gandia sea una realidad dentro de cinco años
- Gandia intensifica los controles sobre patinetes y otros vehículos de movilidad personal
- El Ayuntamiento de Gandia estudia la cesión de las obras de reforma de la pista de atletismo a otra empresa
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- El programa de Gandia contra la soledad de los mayores duplica usuarios en seis meses