Divendres i diumenge de Lliga CaixaBank pro 1 de raspall masculí als Trinquets de Piles i Bellreguard

Els equips de l'Ajuntament de Barxeta i l'Ajuntament de la Llosa opten al lideratge

Brisca d'Oliva representa a l'Ajuntament del seu poble

Brisca d'Oliva representa a l'Ajuntament del seu poble / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

El Trinquet Ciscar de Piles acull este divendres, 6 de febrer, dos partides de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí. A les 17 hores s'enfronten els equips de l'Ajuntament de Xeraco amb Moltó, Murcianet i Terrades i Ajuntament d'Oliva que ara formen Bonillo, Brisca i Ricardet.

A continuació i amb el primer lloc de la lligueta en joc s'anuncia al trio de Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes), que és l'actual líder, contra Marrahí, Raúl i Marc O., segon classificar i aspirant al lideratge.

Diumenge dia 8 la Lliga CaixaBank es juga al Trinquet Municipal de Bellreguard. A les 18.30 hores començarà amb este cartell: Ajuntament del Genovés amb Ian i Tonet IV contra Ajuntament de Castelló de la parella Diari i Seve.

