Gandia acoge el "Proyecto Rosa" para mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos y sus familias

El evento se celebra en la Casa de la Marquesa este sábado 7 de febrero

Rueda de prensa de la presentación de &quot;Proyecto Rosa&quot;

Rueda de prensa de la presentación de "Proyecto Rosa" / Natxo Francés

Salva Talens

Gandia

La Casa de la Marquesa de Gandia acoge este sábado, 7 de febrero, la segunda edición del Proyecto Rosa, una iniciativa dirigida a mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas que padecen cáncer. El acto tendrá lugar a partir de las 10:30 horas, y se desarrolla en colaboración con el Rotary Club de Gandia y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La concejala de Sanidad, Calidad de Vida y Políticas Saludables en Gandia, Liduvina Gil, ha indicado que "es un placer colaborar de nuevo con un proyecto que aporta bienestar emocional a aquellas personas que padecen cáncer. Aunque las cifras de curación son esperanzadoras, el aumento de casos hace que todo lo que pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes sea una prioridad para este gobierno".

El "Proyecto Rosa" ofrece charlas y talleres gratuitos sobre medicina, nutrición, odontología, psicología, fisioterapia y enfermería, con el objetivo de proporcionar herramientas y orientación a pacientes y familiares para afrontar la enfermedad con esperanza y fuerza.

La iniciativa se desarrolla con un enfoque integral, según ha explicado la médica y presidenta del Rotary, Raquel Pérez Castillo, quien afirmó: "Estamos encantados de presentar por segundo año consecutivo esta iniciativa solidaria. Queremos acompañar a los pacientes y a sus familias, resolver sus dudas y ofrecerles información de manera accesible y cercana".

Por su parte, Victòria Martí, miembro del Rotary Club de Gandia, destacó la continuidad del proyecto tras el éxito de la primera edición: "Los participantes del año pasado se sintieron acogidos y tuvieron muchas preguntas. Este año hemos diseñado un programa renovado, con la participación de un médico internista, un nutricionista especializado en oncología, una psicóloga experta y sesiones de técnicas de calma y regulación del estrés. Todo ello de manera gratuita para pacientes, familiares y acompañantes".

La presidenta de la Junta Local de la AECC en Gandia, Evelyne Cieslak, ha subrayado la importancia de iniciativas como el Proyecto Rosa: "es fundamental atender al paciente más allá de la atención médica. Acercar profesionales que resuelvan dudas a pacientes y familiares es una gran satisfacción. Invitamos a todos a participar en esta oportunidad gratuita de orientación y apoyo”.

