Gandia marca la agenda LGTBI con las ministras Redondo y Morant

El Gobierno de España escogió ayer Gandia para anunciar, a través de las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Ciencia, Diana Morant, la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley valenciana de acompañamiento, al considerar que recorta derechos para las personas trans.

Pero el acto, además de su trascendencia política, también sirvió para que estos cargos públicos, locales y del Gobierno, escucharan a los representantes de los principales colectivos LGTBI de España allí presentes y para que Gandia resonara una vez más en los medios de comunicación del país vinculada a la igualdad.

Para la elección de la ciudad, lógicamente, ha tenido que ver el origen gandiense de Diana Morant y la sintonía política con el Gobierno local, formado por PSPV-PSOEy Compromís. Además, desde hace un mes el Saló dels Arcs, en la planta baja del ayuntamiento, alberga una exposición que repasa los 20 años del matrimonio igualitario, también del Ministerio de Igualdad, y que estará abierta hasta el próximo 8 de febrero.

La jornada empezó con la llegada de la ministra Redondo, a las diez de la mañana. Tras ser recibida por el alcalde, José Manuel Prieto, en el despacho de Alcaldía firmó en el Libro de Honor, un acto al que acudieron todos los portavoces de los grupos municipales, menos el de Vox. «En Gandia se respira calidad de vida y respeto por la ciudadanía y sus derechos. Gandia es un ejemplo para muchas otras ciudades de España», escribió la ministra junto su rúbrica.

Como es habitual en estas visitas, desde Protocolo le regalaron un azulejo con la doble corona papal de los Borja, un detalle que gustó especialmente a Redondo, interesándose por el pasado medieval de la ciudad. A continuación la ministra saludó a las componentes del Consell de la Dona, que estaban reunidas en el Saló Laval para preparar la programación del 8 de marzo. A las once llegó la ministra Morant, y tras ello se reunieron con los colectivos, donde ya les adelantaron la presentación del recurso en el TC. Después atendieron a los medios de comunicación y se hicieron una fotografía para el recuerdo en la escalinata.

Prieto puso en valor la visita de las ministras y destacó el compromiso de la ciudad con la igualdad y los derechos LGTBI. «Gandia es una ciudad respetuosa y considerada, donde las políticas públicas han tenido siempre como prioridad la igualdad real y efectiva de todas las personas, pero especialmente aquellos colectivos invisibilizados a lo largo de la historia».

Además, preguntado por la prensa, condenó el último caso de transfobia ocurrido en un centro de salud de Gandia. Prieto señaló que desde el ayuntamiento se ha dado apoyo a la víctima y se ha presentado una denuncia al servicio Orienta, para que siga su recorrido.

Prieto recordó que la Policía Local cuenta con la unidad Kalos, especializada en delitos de odio, y desde el Agente Tutor también se incide en la igualdad.

Sobre el acto el portavoz del PP, Víctor Soler, criticó en un comunicado «el uso de los socialistas de la ciudad en su propio beneficio». Soler lamentó que Prieto «haya permitido la transformación de un espacio que antes servía para la atención ciudadana en un salón de boatos para mítines políticos de ministras sanchistas».