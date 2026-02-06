El grupo Malifeta presenta "De nit", un videoclip grabado en el marjal de Gandia

Después de publicar "Bronca" el pasado 6 de enero, el grupo Malifeta presenta "De nit", un nuevo adelanto de su esperado segundo disco que verá la luz durante el presente mes de febrero.

El paisaje nocturno del marjal de Gandia es el escenario del videoclip de esta emotiva canción que, frente a la enérgica "Bronca", se adentra en un universo íntimo y onírico. Un contraste que revela la variedad sonora y estilística que caracterizará su próximo disco.

"De nit" es una oda al amor y a la amistad, una carta de gratitud por el afecto y la compañía en los momentos complicados. Un reggae mediterráneo con ecos cinematográficos e instrumentos orgánicos como la guitarra, el violín o el violonchelo.

Malifeta

La banda, creada por Arnau (ZOO) y Mireia (Pupil·les) en 2020, anunciara a finales del 2024 que se subía por primera vez a los escenarios para presentar su primer disco ("Mitología"), no ha dejado de crecer y sumar nuevos oyentes. Un camino musical que ha ido acompañado con el galardón a Mejor Canción en los Premis Ovidi 2024.

Actualmente, la banda cuenta con la voz de Ana Rajadel y con los también miembros de ZOO Toni Fort (saxofonista y productor), Hèctor Galán (teclista) y Marcos Úbeda (trombón).

Tras presentar Mitología (2023) durante su primera gira en 2025, la banda se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum, que verá la luz en 2026. Malifeta ya tiene concertados dos conciertos en la Safor, concretamente en el Festival Festillop de Villalonga el 11 de abril, y en Pirata Beach de Gandia en el mes de julio.

Noticias relacionadas

También tiene cerradas otras fechas en localidades como Aielo de Malferit, Vila-real o Benlloc dentro de la Comunitat Valenciana así como en poblaciones como l'Escala o Salou en Cataluña.