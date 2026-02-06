Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'equip de Tavernes perd i es complica la classificació en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení

Les dos partides que resten de la primera fase que es juguen este divendres són determinants

El trio Ajuntament de Tavernes, al rest, en la partida de este dijous a Bellreguard

El trio Ajuntament de Tavernes, al rest, en la partida de este dijous a Bellreguard / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Este divendres les mirades en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení aniran al trinquet de l'Alqueria d’Asnar a les 18.00 hores per a viure l’enfrontament directe entre Myriam, Mar i Laura (Alqueria d’Asnar – Hinojosa) i Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol).

El trio que juga a casa podria forçar un triple desempat a quatre punts si aconseguix guanyar i deixar sense puntuar als seus rivals. Això posaria la classificació a la segona fase de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro en màxima tensió, perquè dependria de la diferència de tantejos individuals en les partides entre els tres equips empatats i un es quedarà fora.

Serà una apassionant vesprada de calculadora en esta competició on s’ha complicat tot per a l’equip d’Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Tavernes de la Valldigna). El trio va caure este dijous a Bellreguard contra Ana, Mireia B. i Fanni (Pedreguer – Rolser) per 25-00 i ara la seua participació en la següent fase corre perill.

L’atenció se centrarà en eixa partida a l’Alqueria d’Asnar encara que també tanquen fase els equips de Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) i el de Clara, Amparo i Patri (Beniflà). Una partida en majúscules entre dos equips que posaran en joc la segona plaça d’esta primera fase.

TEMAS

