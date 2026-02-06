L'equip de Tavernes perd i es complica la classificació en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení
Les dos partides que resten de la primera fase que es juguen este divendres són determinants
Este divendres les mirades en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení aniran al trinquet de l'Alqueria d’Asnar a les 18.00 hores per a viure l’enfrontament directe entre Myriam, Mar i Laura (Alqueria d’Asnar – Hinojosa) i Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol).
El trio que juga a casa podria forçar un triple desempat a quatre punts si aconseguix guanyar i deixar sense puntuar als seus rivals. Això posaria la classificació a la segona fase de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro en màxima tensió, perquè dependria de la diferència de tantejos individuals en les partides entre els tres equips empatats i un es quedarà fora.
Serà una apassionant vesprada de calculadora en esta competició on s’ha complicat tot per a l’equip d’Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Tavernes de la Valldigna). El trio va caure este dijous a Bellreguard contra Ana, Mireia B. i Fanni (Pedreguer – Rolser) per 25-00 i ara la seua participació en la següent fase corre perill.
L’atenció se centrarà en eixa partida a l’Alqueria d’Asnar encara que també tanquen fase els equips de Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) i el de Clara, Amparo i Patri (Beniflà). Una partida en majúscules entre dos equips que posaran en joc la segona plaça d’esta primera fase.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
- La Generalitat da luz verde al primer hotel en el centro histórico de Gandia
- Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico
- La Conselleria prevé que el Centro Integrado de FP de Gandia sea una realidad dentro de cinco años
- Gandia intensifica los controles sobre patinetes y otros vehículos de movilidad personal
- El Ayuntamiento de Gandia estudia la cesión de las obras de reforma de la pista de atletismo a otra empresa
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- El programa de Gandia contra la soledad de los mayores duplica usuarios en seis meses