¿De Madrid al cielo?: Quique Llopis opta al récord de España en el Meeting de la capital de España

Quique Llopis compite este viernes, 6 de febrero, en el Meeting Athletics World Indoor Tour Gold de Madrid, la prueba internacional más importante en pista cubierta que se disputa en España cada año.

El atleta de Bellreguard corre los 60 metros vallas con la ilusión de batir el récord nacional que él mismo posee y comparte con el ya ex atleta Orlando Ortega con 7 segundos y 48 centésimas.

El vallista de Adidas afronta su octava participación en esta reunión mundial desde que debutara en 2019. Su progresión en esta competición muestra el camino que ha recorrido para ser, hoy en día, el cuarto mejor atleta del planeta.

En su debut, hace siete años, el atleta que prepara y dirige el técnico gandiense Toni Puig, se clasificó 5º con un crono de 7,72. Un año después quedó 6º con peor tiempo (7,83). A partir de ahí, todo ha sido mejorar: 6º en 2021 (7,69); 2º en 2022 (7,56); 4º en 2023 (7,51); 3º en 2024 (7,51) y vencedor el año pasado, igualando por dos veces la plusmarca nacional que data de 2023 en el Campeonato de España Absoluto en pista cubierta.

Las opciones de Llopis son reales, según sus resultados de esta temporada. En esta campaña invernal acumula ya tres carreras con un tercer puesto (Luxemburgo, 7,50) y dos triunfos (Dusseldorf, 7,50) y (Valencia 7,53), en las tres carreras, muy cerca del récord

Llopis parte con la tercera mejor marca entre los 14 participantes en Madrid. Tan solo le superan el francés Belocian, actual subcampeón europeo y mundial de 60 metros vallas, (7,42), y el italiano Simonelli (7,43), campeón de Europa de 110 vallas y subcampeón del mundo de 60 vallas en 2024. Dos rivales de primer nivel mundial que, en principio y junto al deportista de la Safor, integran la terna de favoritos.