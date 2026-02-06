Mara Rolli Grau disputa la Copa de Europa de Cross de Clubes con el Facsa Castellón

Este domingo 8 de febrero se celebra en Albufeira (Portugal) la Copa de Europa de Cross por Clubes. España acude con un total de siete clubes, entre ellos el Facsa-Playas de Castellón. En las filas del conjunto castellonense figura la atleta de Tavernes de la Valldigna, Mara Rolli Grau.

Rolli representará al Facsa-Playas de Castellón en la categoría sub20. El club ya fue tercero el pasado año, y en esta edición llega liderado por Nadia Soto, bronce individual hace un año (3ª) y campeona de España en 2025, junto Mara Rolli, Estela Alberola, Paula Mallol, Sara Janane y Marta Beltrán.

Mara Rolli Grau afronta su tercera cita internacional de cross en esta temporada. Ya corrió con la selección española el Mundial en Tallahassee (Estadios Unidos), donde se clasificó en la 50ª posición y quedó 13ª en el Campeonato de Europa que tuvo lugar en Lagoa, también en Portugal. En esta última competición, España, con la propia Mara Rolli, subió al podio como subcampeona continental por equipos.

La última comparecencia competitiva de la atleta de Tavernes que prepara y dirige José Antonio Redolat fue en el Gran Premio Internacional de Valencia de hace escasos días, donde fue 3ª en la carrera de los 1.500 metros lisos.