Los "moros i cristians" de Oliva toman las calles con la celebración del Mig Any Fester

La Federació de Moros i Cristians de Oliva celebra este sábado 7 de febrero el tradicional Mig Any Fester en el paseo Lluís Vives con el tradicional Concurs de Putxeros de todas las filaes festeras.

Los actos serán presididos por el presidente de la Federació de Moros i Cristians de Oliva Lluís Gregori, acompañado por los cargos festeros del 2026: Joan Benito, abanderado de la federación, además de la capitana cristiana Rosana Llopis y su embajadora Andrea García por la Filà Mosqueters, así como el capitán moro José Mañó y su embajador Miquel Mengual por la filà Marràqueix.

Las actividades arrancarán a las 8 horas con la tradicional "Diana de Arcabucería" de los "trabuqueros" de las filaes junto a la banda de la Associació Artístico Musical de Oliva que desfilarán por las calles del centro histórico.

La tradicional "Diana de Arcabuceria" abre la jornada / Federació Moros i Cristians Oliva

Posteriormente, regreso hasta el paseo Lluís Vives, donde cada una de las filaes tendrá su estand en el que guisan el tradicional puchero valenciano y celebran el almuerzo festero.

La Federació de Moros i Cristians de Oliva ha decidido este año ampliar el espacio acotado para la fiesta desde el cruce con la calle Constitució hasta el cruce con la calle Les Fonts, mientras que el escenario estará ubicado en el centro, en lugar del lateral norte donde se ubicó el año anterior, para mejorar la visibilidad de todas las personas asistentes al evento.

A las 13 horas y en la cábila de la Filà Masers tendrá lugar el acto de presentación de los pucheros y la degustación por parte del jurado calificador del concurso formado por las autoridades, cargos festeros y medios de comunicación, entre otros.

Sobre las 14 horas es el acto de entrega de galardones a los mejores pucheros en las dos categorías del concurso. En primer lugar en cuanto a la presentación del plato y finalmente se conocerá quién ha guisado el mejor puchero valenciano del 2026 tras conocer el veredicto del jurado calificador de este año.

Las dos filaes ganadoras recibirán de manos de Gastroliva los tradicionales "Cullerots" y también alguna sorpresa que se presenta para esta edición del concurso por parte de los hosteleros olivenses que patrocinan este concurso.

La fiesta seguirá con las comidas de "germanor" que realizan todas las filaes festeras con sus respectivos componentes en este acto que sirve para marcar la mitad del ejercicio festero.