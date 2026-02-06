Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
El ayuntamiento impulsa la iniciativa a propuesta del Consell Local Agrari
Josep Camacho
El Gobierno de Oliva estudia la implantación de una almazara municipal en la localidad. La iniciativa se toma a propuesta del Consell Local Agrari, donde se expuso la necesidad de este recinto ante el aumento de plantaciones de olivos en el término municipal.
El concejal de Agricultura, Enrique Parra, explica que recientemente se hicieron sendas visitas a las almazaras municipales de Millena y de Altea, para conocer de primera mano la gestión y el proceso de elaboración del aceite.
El funcionamiento sería parecido a la de Altea. Allí el ayuntamiento adquirió la antigua cooperativa, con la maquinaria y las instalaciones, y desde entonces externaliza la gestión a través de una concesión, que sale a concurso cada año. Trabaja durante el último trimestre del año, especialmente con pequeños y medianos productores, y hace un precio especial a los residentes de la localidad.
Por tanto, al Ayuntamiento de Altea, una vez amortizada la inversión, no le cuesta dinero mantener este servicio. Esta es la fórmula que se quiere implantar, con la diferencia de que en Oliva habría que comprar la maquinaria. El local ya estaría, puesto que sería un almacén municipal de 400 metros cuadrados ubicado en el polígono del Brosquil.
Parra explica que el ayuntamiento tendría presupuesto para ello, aunque de momento están captando ideas, y harán próximamente otra visita a la cooperativa del Verger para ver cuál es la mejor opción en cuanto a la maquinaria.
"La intención es que sea una almazara con un tamaño medio, más grande que la de Altea pero más pequeña que la de Millena, con máquinas que sean capaces de admitir unos 600 kg de Oliva en un par de horas", señala Parra.
Por otra parte, el concejal confirma que, efectivamente, cada vez hay más agricultores interesados en plantar olivos, un cultivo que necesita menos agua, tolera sequías y temperaturas extremas, y podría aclimatarse a Oliva, incluso en la parte baja del término.
