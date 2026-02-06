El Palacio de Justicia de Gandia tendrá por fin cobertura móvil

El Palacio de Justicia de Gandia, ubicado en el distrito de Santa Anna, por fin tendrá cobertura de internet para dispositivos móviles. Operarios de Telefónica ultiman la instalación de una antena en la cubierta. Acabará con los problemas de conexión que han padecido tanto trabajadores como usuarios desde que la Generalitat pusiera en marcha del edificio, en marzo de 2025.

La instalación de la antena se demoró por las fiestas de Navidad y las lluvias de aquellos días, pero comenzó hace unos quince días, y ya sólo faltan las últimas conexiones y darle al botón de encendido. Con ella se confía en eliminar las "zonas de sombra" que se generan en este área y que impide, con teléfonos móviles de cualquier compañía, hacer llamadas o enviar wasaps o correos electrónicos, por ejemplo.

Mientras que la antena no esté operativa para tener algunas "rayitas" de cobertura hay que acercarse a determinados puntos estratégicos del edificio, que los funcionarios ya conocen, como las ventanas o los aseos.

Esto no es problema menor, porque tratándose de dependencias judiciales, muchas personas que están en esas instalaciones, especialmente abogados y procuradores, pero también particulares, necesitan comunicarse de manera rápida y con garantías, para dar algún tipo de noticia de alcance en asuntos tan sensibles.

No tener cobertura ha ocasionado, por ejemplo, como apuntó en su día el decano del Colegio de Abogados, Francisco Ferrer, "tener que demorar la puesta en libertad de un detenido porque el abogado está en el juzgado de guardia haciendo otras gestiones sin cobertura y esa persona tiene que esperar en el calabozo 15 o 30 minutos, hasta que esté disponible, cuando no habría ninguna necesidad».

Cabe matizar, no obstante, que la fibra por cable y las líneas fijas de teléfono siempre han funcionado correctamente.

En noviembre del año pasado este periódico denunció que persistían esos problemas de cobertura, y la noticia sirvió para acelerar la instalación de la antena. Al parecer, hubo una mala coordinación entre las administraciones, municipal y autonómica, esta última propietaria del edificio, de tal manera que el asunto estaba totalmente paralizado, a pesar de las quejas que ya habían interpuesto el Colegio de Abogados y el sindicato CSIF.

El Gobierno local recordó a la Generalitat que tenía los permisos necesarios desde hacía tiempo, y por tanto podía comunicarlo a Telefónica para que procediera a instalar la antena, y la Conselleria de Justicia ha actuado con rapidez.