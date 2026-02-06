Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Pregó i la Crida donen el tret d'eixida a les Falles de Gandia 2026

Els actes se celebren este dissabte a la plaça Major de la ciutat

Les Falleres Majors de Gandia donen pas a una mascletà el passat més de desembre

Salva Talens

Gandia

Manuela Borrull Guillem i Triana Benavent Chover, Falleres Majors de Gandia de 2026, són les protagonistes de la "Crida" que se celebra este dissabte, 7 de febrer. El seu parlament des del balcó de l'ajuntament, acompanyades de l'alcalde, José Manuel Prieto, servirà per a encetar la programació oficial de les Falles de Gandia d'enguany.

Però la jornada de dissabte arrancarà a les 8.00 h amb una "despertà popular", que recorrerà la Plaça Tirant, Passeig de les Germanies, c/ Sant Francesc de Borja, c/ Elionor de Castro, c/ de l’Arquebisbe Polou, c/ Major, c/ Joan Andrés i Plaça Major.

A les 12 hores està prevista la concentració de les falles a la Plaça del Prado per a realitzar una cercavila fins a la Plaça Major. Recorregut: Plaça del Prado, c/ Rausell, Passeig de les Germanies, c/ Major, c/ Joan Andrés i Plaça Major.

A les 13.00 h és el Pregó a la plaça Major. La pregonera d'enguany és la periodista i presentadora de televisió, Àlex Blanquer, natural de Xeraco.

Ja en horari de vesprada, a les 18.00 hores, hi ha Cercaviles de recollida de les comissions falleres pels diferents barris de la ciutat fins a la Plaça del Prado.

A les 19 hores és la cercavila conjunta amb les Falleres Majors, Corts d’Honor, autoritats, membres de la FdF i comissions falleres fins a l’Ajuntament per a assistir a la Crida. Recorregut: Plaça del Prado, c/ Rausell, c/ Sant Francesc de Borja, c/ Sant Josep de Calassanç, Escola Pia, c/ Major, c/ Joan Andrés i Plaça Major.

Finalment, a les 20.00 hores es Crida a la Plaça Major. A continuació, Ball Faller i música fins, aproximadament, les 22.00 hores.

