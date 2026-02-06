Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia recela del colista Oca Global Club Bàsquet Salou
El entrenador local Alejandro Mesa advierte que los catalanes han cambiado casi por completo con la relación a la primera vuelta
Oca Global CB Salou es el rival que visita este sábado Gandia para enfrentarse a Proinbeni en partido de la 17ª jornada de la Liga en Segunda FEB. El conjunto catalán es el colista del Grupo Este de la categoría con solo tres victorias en su casillero.
Pero el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, recela de la clasificación del Salou y advierte que "poco o nada tiene que ver con el equipo al que ganamos en la primera vuelta por 55-73, ya que ha cambiado prácticamente por completo", añadiendo que "a excepción de los bases, ha mejorado mucho, sobre todo a nivel defensivo, se ha reforzado y ha dado bajas"
Mesa destaca que "Salou ha incorporado a uno de los máximos anotadores de los últimos años, Alex Llorca, además de a un americano exterior anotador. Es el segundo equipo que más balones roba y tiene armas para complicarnos el partido".
Que nadie piense que esto va a ser fácil, avisa el "coach" de Proinbeni y menos en estos momentos de la competición: "ellos están peleando por evitar el descenso directo y eso les hace más peligrosos"
En Proinbeni, con 12 triunfos y 4 derrotas en su haber, la novedad será la reaparición del base Hurtado tras varios partidos lesionado.
Sobre la baja del pívot serbio, Dejan Ilincic, el entrenador comenta que "ha sido a petición propia y ahora mismo no tenemos sustituto. Se quería ir y se ha ido, imagino que quiere jugar más minutos". Alejandro Mesa tiene claro que "fichar hay que fichar y en ello estamos, pero dependerá del tema económico y de la oferta del mercado".
