Tavernes de la Valldigna inicia las Fallas 2026 con la "Crida" y el "Sopar de Germanor"

Tavernes de la Valldigna comienza las Fallas de 2026 este sábado 7 de febrero a las 19 horas con la celebración de la "Crida" en la plaza Major. Un acontecimiento que dará el pistoletazo de salida en esta Fiesta de Interés Turístico Local cuando la fallera mayor de la ciudad, Isabel Gimeno Sancho, pronuncie desde el balcón del ayuntamiento las palabras más esperadas por los falleros y las falleras del municipio.

El acto, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Federació de Falles-Junta Local Fallera, seguirá el formato innovador que se puso en marcha en 2024 con un espectáculo de imagen, luz y poesía que se proyectará sobre la fachada del ayuntamiento. Será antes de las palabras de la alcaldesa Lara Romero y la fallera mayor Isabel Gimeno, que desde el balcón se dirigirán al público acompañadas por la presidenta de la Junta Local Fallera, Carolina Pérez; el regidor de Fiestas, Carlos Torres, y las falleras de la corte de honor.

La cita empezará a las 17 horas en la plaza Major para iniciar el pasacalle con un recorrido que pasará por los casales de las comisiones Prado, La Vía, Cambro, Passeig, Portal de Valldigna y La Dula, para después recoger a la fallera mayor y finalizar el trayecto de nuevo en la plaza Major. Después del espectáculo y los discursos, los falleros y las falleras se dirigirán al paseo del País Valencià para disfrutar del castillo de fuegos artificiales.

La fiesta finalizará con la tradicional"Sopar de Germanor" (22 horas) en una carpa ubicada en la calle Corts Valencianes (frente al pabellón Multiusos) donde se espera la participación de centenares de falleras y falleros de las seis comisiones de la ciudad. La fiesta concluirá con una verbena con la orquesta Platino.

La programación de las Fallas 2026 continuará el 14 de febrero con la cabalgata del "Ninot" a las 17 horas, mientras que el día 20 se celebrarán las "albaes" con inicio en la plaza Major a las 20 horas y el día 3 de marzo será la inauguración de la exposición del "Ninot" en la Casa de la Cultura.