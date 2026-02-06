La UE Tavernes quiere seguir por la misma senda en la Lliga Comunitat
El equipo "roget" juega en casa este sábado ante el CD Almassora
Pepe Juan
Este sábado a las cinco tarde nueva cita competitiva de la Lliga Comunitat en el Municipal de Tavernes de la Valldigna entre el equipo local y el CD Almassora, un rival inédito por estos lares.
Los valleros no quieren otra cosa que seguir por la misma senda para prolongar una racha de cuatro triunfos y un empate en los cinco últimos partidos, que le han situado a 3 puntos del líder CD Acero y le han servido para distanciar al cuarto clasificado. La reacción de los "rogets" llegó justo después de la dolorosa derrota en casa ante el CD Borriana, única cosechada hasta la fecha,
El cuadro castellonense, al que el Tavernes ya ganó en la primera vuelta por 0-3, llega a esta vigésima jornada con 21 puntos, cerca de los puestos de descenso, lo que le hace más peligroso, pues querrá salir a por todas para aliviar su situación.
El equipo local está con la moral a tope, pero sabe que no puede confiarse y necesita en casa un resultado contundente sin pasar apuros ante su fiel afición. El mister no podrá contar con los sancionados por acumulación de amonestaciones Seral y Corbalán ni tampoco con el lesionado Palomares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
- La Generalitat da luz verde al primer hotel en el centro histórico de Gandia
- Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico
- La Conselleria prevé que el Centro Integrado de FP de Gandia sea una realidad dentro de cinco años
- Gandia intensifica los controles sobre patinetes y otros vehículos de movilidad personal
- El Ayuntamiento de Gandia estudia la cesión de las obras de reforma de la pista de atletismo a otra empresa
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- El programa de Gandia contra la soledad de los mayores duplica usuarios en seis meses