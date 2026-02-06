La UE Tavernes quiere seguir por la misma senda en la Lliga Comunitat

Este sábado a las cinco tarde nueva cita competitiva de la Lliga Comunitat en el Municipal de Tavernes de la Valldigna entre el equipo local y el CD Almassora, un rival inédito por estos lares.

Los valleros no quieren otra cosa que seguir por la misma senda para prolongar una racha de cuatro triunfos y un empate en los cinco últimos partidos, que le han situado a 3 puntos del líder CD Acero y le han servido para distanciar al cuarto clasificado. La reacción de los "rogets" llegó justo después de la dolorosa derrota en casa ante el CD Borriana, única cosechada hasta la fecha,

El cuadro castellonense, al que el Tavernes ya ganó en la primera vuelta por 0-3, llega a esta vigésima jornada con 21 puntos, cerca de los puestos de descenso, lo que le hace más peligroso, pues querrá salir a por todas para aliviar su situación.

El equipo local está con la moral a tope, pero sabe que no puede confiarse y necesita en casa un resultado contundente sin pasar apuros ante su fiel afición. El mister no podrá contar con los sancionados por acumulación de amonestaciones Seral y Corbalán ni tampoco con el lesionado Palomares.