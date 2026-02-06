El VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna finaliza con la XVII Volta a Peu a Benirredrà

El Ayuntamiento de Benirredrà organiza la XVII Volta a Peu, última prueba del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna. La carrera se disputa este domingo, 8 de febrero, a las 09:30 horas, sobre una distancia de 9 kilómetros, con un recorrido semiurbano. Las líneas de salida y llegada estarán ubicadas ante el Polideportivo Municipal.

Los dorsales se facilitarán en el edificio del Ayuntamiento de Benirredrà el mismo día de la prueba, a partir de las 8 hasta las 9.15 horas. Las inscripciones anticipadas tienen un precio de 6 euros y se pueden formalizar en la página web www.crono4soprts.es. Las del mismo día de la prueba será de 10 euros y el corredor tendrá derecho a la bolsa pero no a trofeo. El plazo está abierto hasta el día 07 de febrero de 2026, a las 11:59 horas.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en hombres como en mujeres. Las categorías de la prueba reina serán las mismas que marca el reglamento del circuito de carreras.

También tendrán trofeos los tres primeros corredores locales, tanto hombre como mujer, que estén empadronados en el municipio. Se repartirá una bolsa de corredor para todos los participantes.

Después de la carrera de adultos, se correrán las de menores a partir de las 11.30 horas (aproximadamente) para las categorías piponets (de 1 a 4 años), pitufos (de 5 a 6 años), prebenjamines (de 7 a 8 años), benjamines (de 9 a 10 años), alevines (de 11 a 12 años), infantiles (de 13 a 14 años), cadetes (de 15 a 17 años). Para los pequeños habrá obsequios para todos.