Anem fent!
Premi Foment d'AIC de reconeixement social
Pasqual Molina
La Societat de Foment d’Agricultura, Industria i Comerç de Gandia ha creat el nou premi del Reconeixement Social a una entitat o empresa de la comarca de la Safor.
La Societat de Foment d’AIC de Gandia, amb una decidida intenció d’endinsar-se en l’entramat ciutadà gandià, havia posat en marxa, els darrers anys, diverses activitats de tarannà cultural.
L’any 2017, amb motiu de ser declarada Gandia com la primera capital cultural de la Comunitat Valenciana, la Societat de Foment d’AIC creà el Premi a la TrajectòriaCultural d’una persona o entitat de la comarca de la Safor, el qual arribarà este any 2026 a la seua desena edició i que abasta, en el seu quadre d’honor, personalitats i entitats amb trajectòries culturals remarcables. El premi d’enguany serà lliurat en el saló de conferencies de Foment d’AIC el dilluns dia 2 de novembre.
L’any 2020, la Societat de Foment d’AIC començà amb el patrocini del Premi de Poesia Joan Climent, el qual guardona el millor text o conjunts de texts poètics publicats en un llibret de falla. Amb este guardó, l’entitat establia una relació estreta amb el món faller gandià. El premi d’enguany serà lliurat en el saló d’actes del Museu Faller de Gandia el divendres dia 13 de febrer.
La intenció d’expandir la col·laboració de Foment d’AIC cap l’altra important entitat de Gandia, la Setmana Santa, va impulsar crear i patrocinar el Certamen deMarxes Processionalsde la Setmana Santa de Gandia, el qual organitza la Junta Major de Germandats. Anem cap a la tercera edició, a la qual s’han presentat 15 marxes d’autors procedents de diversos indrets de la geografia espanyola. La marxa guanyadora serà elegida entre les tres marxes, considerades pel jurat finalistes, en un concert extraordinari que es celebrarà en el Teatre Serrano de Gandia el dissabte dia 21 de març.
Enguany, la Societat de Foment d’AIC de Gandia, crea el nou Premi de Reconeixement Social d’una Entitat o Empresa, amb el qual es guardonarà aquelles entitats o empreses que des de la comarca de la Safor han exercit una notable acció social.
El premi és honorífic. No té dotació econòmica. L’entitat o l’empresa guanyadora rebrà, durant la cerimònia d’atorgament del premi, una escultura original, en la peanya de la qual estaran inscrits l’escut de Foment d’AIC i els rètols següents: “Premi Foment d’AIC de Gandia Reconeixement Social”, a més a més del nom de l’entitat o empresa guanyadora, l’any i el número de l’edició del premi.
La Junta Directiva de la Societat, reunida en sessió extraordinària, decidirà el nom de l’entitat o empresa que han guanyat el Premi i es donarà a conèixer als mitjans de comunicació.
El Premi serà lliurat en un acte extraordinari creat ex professo, el qual en esta primera edició del 2026 es farà el dilluns dia 8 de juny. El guardó serà lliurat pel president de la Societat de Foment d’AIC de Gandia. El president o persona designada per l’entitat o empresa guardonada haurà de participar i rebre el premi, inexcusablement, en la cerimònia de lliurament. En la cerimònia, el president o representant de l’entitat o de l’empresa guardonada hauran de fer un breu discurs d’acceptació. El veredicte sobre l’entitat o l’empresa guanyadora de premi serà inapel·lable. Optar i rebre el premi significa l’acceptació implícita de les bases i del plec de condicions.
L’entitat o empresa guanyadora rebrà un trofeu, una figura que ha sigut cisellada per Arturo Fenollera, del departament artístic de Bronces Jordá, l’empresa que l’elabora. La maqueta del guardó, així com la convocatòria i la presentació del nou premi de Foment d’AIC, van ser donades a conèixer pel president de l’entitat Joaquin Barber i el vicepresident de l’Àrea Social, Ramón Soler, en la roda de premsa, que es va celebrar, dijous passat, dia 5 de febrer, en la Sala de la Galeria de Presidents de la Societat de Foment d’AIC.
Des de fa uns pocs anys l’entitat de Foment tracta d’endinsar-se en tots els nivells ciutadans de Gandia. Queda molt allunyada la imatge classista, fonamentalment conformada per homes, de la primitiva societat, que té ja més de cent anys d’història. Els qui hui dirigim la Societat tenim clara nostra aposta pel futur: aconseguir l’apropament de la joventut i afavorir l’increment de la presencia femenina en el territori social i en l’executiu.
En Foment d’AIC s’organitzen cursos, tallers, conferencies, simposis sobre tot tipus d’activitats empresarials i comercials; es fan exposicions, concerts, representacions, reunions de les diverses organitzacions socials, artístiques i culturals. Una relació directa, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia facilita les relacions bilaterals i la utilització de les sales per part dels col·lectius ciutadans. Sobre l’edifici, centenari, es fan constants accions de manteniment com fou la magnifica restauració i il·luminació de la façana, amb l’ajuda municipal, a més a més de la rehabilitació integral de l’entrada.
I així com el cor impulsa la sang que dona la vida a tot el cos humà, Foment d’AIC impulsa activitats a tota la xarxa social, cultural, empresarial i política de la vila, motiu pel qual hem volgut denominar la Societat de Foment d’AIC de Gandia... el cor de la ciutat!
