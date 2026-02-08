Un sistema pionero advierte de la presencia de jabalíes en la carretera

Avisar de la presencia de jabalíes a los conductores en tiempo real, para que estos tomen las precauciones debidas y mejorar la seguridad vial. Es el objetivo de un dispositivo pionero y patentado a nivel mundial por una empresa de Carcaixent, Metalesa, que se ha instalado esta semana en una carretera de Simat de la Valldigna. Se trata de una prueba piloto por encargo de la Diputación de València.

Este sistema, además, tiene la particularidad de que aprovecha los guardarraíles, coloquialmente llamados «quitamiedos», dándoles un nuevo uso, puesto que es en estas vallas donde se instalan unas luces que se encienden sólo cuando se detecta la presencia del animal invadiendo la vía.

Al mismo tiempo se activan en los extremos, a unos 100 metros del peligro y en cada uno de los sentidos de la marcha, sendas señales lumínicas verticales conocidas como «paneles ocultos», ya que mientras no exista el riesgo por fauna silvestre cruzando estas permanecen en negro.

En este caso los paneles tienen el dibujo de un jabalí, y no de un ciervo, como estaba diseñada la antigua señal de la DGT, para que quede bien claro el riesgo al que se enfrentan los conductores, consecuencia de una plaga contra la que vienen luchando las administraciones en los últimos años.

Para que esta alerta funcione correctamente se acompaña de tres cámaras de visión artificial ubicadas en tres postes, programadas para detectar especifícamente jabalíes, es decir, saben diferenciarlos de cualquier otro ser vivo que se pueda mover por ahí.

Operarios instalan el dispositivo. / Levante-EMV

Por ahora da cobertura a un tramo de 400 metros en la carretera de l’Estació, en Simat, que pasa por un barranco. Pero este sistema no está pensado para instalarlo a lo largo de decenas de kilómetros, sino en aquellos puntos con mayor presencia de fauna silvestre, o donde más siniestros se hayan producido por esta causa.

Además, es un dispositivo que está conectado con la plataforma DGT 3.0. Esto permite, a su vez, que los avisos aparezcan también en tiempo real en los navegadores Google Maps y Waze, que habitualmente van incorporados en los vehículos, con la leyenda «animal más adelante».

Y, al igual que sucede con la baliza V16 conectada, puede notificar, también en tiempo real, a las autoridades de gestión del tráfico, para que tomen las medidas oportunas. No sólo eso; registra y almacena todos los datos, por lo que con ellos se puede estudiar el comportamiento de estos animales y saber las horas de mayor peligro, que suelen ser nocturnas.

Está previsto que en unos días responsables de la Diputación de València visiten la zona y ofrezcan más detalles sobre este dispositivo. La Corporación provincial lleva algunos años señalizando sus carreteras, advirtiendo de la presencia de jabalíes, pero es la primera vez que experimenta con un sistema inteligente.

Cabe recordar que en la Safor se produjo una víctima mortal por un choque con un jabalí. El pasado 8 de agosto de 2025 un motorista gandiense de 51 años falleció en la carretera de Barx, la CV-675 cuando circulaba por la noche.

El director de Innovación y Digitalización de Metalesa, César Valero, explica que el sistema no se concibió sólo para jabalíes, sino que es bastante versátil. Los guardarraíles se convierten así en unas barreras inteligentes.

El sistema ha recibido premios a nivel nacional y la empresa, además de trabajar con la Diputación de València con esta prueba en Simat, tiene contratos con la DGT y el Ministerio de Transportes para implantarlo progresivamente en otras zonas de España. En Madrid, en el entorno de la A3, empezará a instalarlo en abril para advertir de la presencia de conductores «kamikazes», los que circulan en sentido contrario, bien por despiste o con la intención de suicidarse. Se ubicarán en los ramales de entrada y salida a la autovía.

Noticias relacionadas

En Guipúzcoa, con una geografía más abrupta que la valenciana, se instalarán para advertir de tramos sinuosos en autopistas. Y en Murcia tienen otro acuerdo con el Ministerio para alertar de curvas muy cerradas.