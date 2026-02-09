540 anys del Bellreguard dels Borja: Consulta la programació
L'efemèride convida el poble a mirar al seu passat per entendre el present i projectar el futur
Divendres passat es va presentar oficialment la imatge i la programació de la conmemoració dels 540 anys del Bellreguard dels Borja, una efemèride que es desenvoluparà al llarg de 2026 i que convida el poble a mirar al seu passat per entendre el present i projectar el futur. L’acte va marcar el punt de partida d’una commemoració que reivindica l’orgull de pertinença a Bellreguard.
Aquesta commemoració es concep com un projecte transversal durant tot l’any, en el qual participen de manera conjunta diverses àrees de l’Ajuntament, com Participació, Festes, Igualtat o Infància, així com diferents associacions i col·lectius del municipi, entre els quals destaquen el Club Ciclista de Bellreguard, que enguany celebra el seu centenari, o la Fundació Aunión o l’IES Joan Fuster, entre altres.
En aquest sentit, l'alcalde, Àlex Ruiz, destaca que «no es tracta de celebrar el pas d’uns senyors a uns altres, sinó de prendre aquesta data com una oportunitat per reivindicar l’orgull de ser de Bellreguard». L’'alcalde diu que «conmemorem el Bellreguard d’on venim per saber cap a on anem, reforçant el sentiment de pertinença al lloc on habitem».
L'alcalde ha remarcat també el caràcter transversal i obert de la commemoració: «Implica diferents àrees municipals i el conjunt del poble, amb una programació oberta fins a l’últim dia de l’any». Finalment, Ruiz ha fet una crida a la participació col·lectiva afirmant que «convidem totes les persones i entitats a proposar activitats que facen referència a aquesta commemoració i que ajuden a construir-la entre totes i tots».
En el marc d’aquesta commemoració, Bellreguard aprofundeix en els seus orígens medievals amb la publicació d’una nova monografia i un cicle de conferències. Quan es va fundar Bellreguard? D’on prové el seu nom? Fou realment Sotaia l’alqueria islàmica que el va precedir o n’hi hagué més? Qui foren els primers habitants del poble i d’on provenien? Qui eren els Roca i per què decidiren vendre Bellreguard als Borja ara fa 540 anys? Què va suposar per a la població l’arribada dels Borja com a nous senyors? Aquestes són algunes de les qüestions que ha resolt la investigació duta a terme pel Grup Harca, integrat pels doctors en història Frederic Aparisi, Vicent Baydal i Ferran Esquilache.
Fruit d’aquesta recerca, i de la mà de l’editorial Afers, l’Ajuntament de Bellreguard publicarà una monografia centrada en la formació del senyoriu i el naixement d’una comunitat de llauradors musulmans, així com la seua evolució abans i després de l’adquisició del lloc per part dels Borja.
La imatge gràfica de la commemoració ha estat creada pel bellreguardí Javier Pastor Castillo, dissenyador industrial i professor de la Universitat Politècnica de València en el Campus de Gandia, qui ha utilitzat la lletra humanista extreta del document notarial original de l’adquisició del senyoriu pels Borja. El disseny posa l’accent en el terme «de», present històricament davant del nom de Bellreguard, com a símbol de l’orgull de dir «jo soc de Bellreguard», eix conceptual de tota la commemoració.
Entre les primeres activitats destaca la celebració, el 17 de febrer, del 10é aniversari del Consell de Xiquetes i Xiquets i la renovació del reconeixement de Bellreguard com a Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF, com a mostra del compromís amb el futur del municipi.
La programació inclou també exposicions culturals, com la mostra fotogràfica i literària Les coses veritables a la Casa de la Cultura; presentacions de llibres vinculats a la història i la memòria, activitats esportives tradicionals com una partida d’exhibició de raspall, projeccions audiovisuals, jornades gastronòmiques i cites festives i juvenils com l’Aplec de la Safor.
A més, la commemoració incorpora accions de memòria democràtica, educació i patrimoni, amb la participació de l’IES Joan Fuster, la Fundació Aunión, el Club Ciclista de Bellreguard, que celebra el seu centenari, així com la commemoració del centenari de la construcció de les Escoles Velles. Tot plegat configura una programació oberta, participativa i en constant construcció, que reforça la identitat col·lectiva i l’orgull de pertinença a Bellreguard.
PROGRAMACIÓ:
10é aniversari de la creació del Consell de Xiquetes i Xiquets. 17 de febrer
Firma de la renovació del reconeixement de Bellreguard com a Ciutat Amiga de la Infància (UNICEF). (Regidories de Participació Ciutadana i Infància, Adolescència i Joventut). Del 19 de febrer al 6 de març
Exposició fotogràfica i literària «Les coses veritables», a la Casa de la Cultura. (Textos de Manel Rodríguez-Castelló, Emilio Garrido, Rafa Gomar i Teresa Pascual; fotografies de Francesc Vera, Xavier Mollà, Pep Aparisi i Natxo Francés) (Patrimoni Cultural). 2 de març · 19.00 h
Presentació del llibre «Les dones a la Gandia baixmedieval», de Marta Morant Pérez, al saló de plens de l’Ajuntament. (Regidoria d’Igualtat).
Publicació del número especial de Ròssiga, revista oficial de la Setmana Santa, amb un article sobre els 540 anys del fet religiós a Bellreguard, a càrrec de l’historiador José Torres. Setmana Santa 2026
Maig: Partida d’exhibició de raspall, organitzada pel Club Amics de la Pilota Integral.
Revisió de l’obra «Bellreguard vist per Francesc Vera», a 30 anys de la seua publicació (1996).
Projecció del documental «Quadern de Sotaia», sobre Joan Pellicer, produït per Bressol Produccions, amb la col·laboració de la Regidoria de Polítiques Mediambientals.
23 de juny · Nit de Sant Joan: Aplec de la Safor, organitzat per Joves pel Valencià.
Juliol: Mostra gastronòmica, amb un espai específic dedicat a la canyamel, com a riquesa vinculada als Borja. (Regidories de Promoció Turística i Festes · Societat Gastronòmica Sabrosso)
Novembre – desembre: Trobada de joves dels IES valencians adherits a la xarxa Mai Més, projecte de l’Amical de Mauthausen, centrat en la memòria democràtica i els drets humans. (Memòria Democràtica)
Durant tot l’any:
Participació de l’IES Joan Fuster, especialment des del Departament d’Història.
Art entre Balcons, projecte de la Fundació Aunión dedicat a l’efemèride.
Centenari del Club Ciclista de Bellreguard.
Centenari de la construcció de les Escoles Velles.
