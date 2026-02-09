El Campus de Gandia de la UPV suma la primera empresa para preservar y difundir el patrimonio cultural

La Universitat Politècnica de València (UPV) suma una nueva "spin-off" a su ecosistema emprendedor e innovador. Se trata de Cityverse Technologies (O-CITY), una empresa orientada a la preservación y la difusión del patrimonio, la cultura y las tradiciones de las ciudades a través de las tecnologías digitales.

El acuerdo de constitución de la empresa ha sido suscrito por el rector de la UPV, José E. Capilla; el profesor José Marín-Roig, como socio investigador, y los seis socios fundadores vinculados al desarrollo tecnológico y empresarial del proyecto: Lola Ángel, Marta Asensi, Daniel Burruchaga, Alexander Díaz, Jorge Marín-Roig y Pedro Monteros.

La constitución de O-CITY como spin-off de la UPV "refuerza la apuesta estratégica de la Universitat Politècnica de València por una innovación aplicada con impacto social y territorial, capaz de trasladar el conocimiento universitario al ámbito del patrimonio cultural y hacerlo accesible a la ciudadanía a través de las tecnologías digitales", ha subrayado el rector de la UPV, José E. Capilla. Con esta incorporación, "la UPV suma ya más de 30 spin-offs activas, de las cuales 23 cuentan con participación directa de la institución, lo que evidencia la madurez de nuestro ecosistema emprendedor y nuestra capacidad para transformar".

Por su parte, el profesor e investigador del Campus de Gandia, José Marín-Roig ha indicado que la firma de esta spin-off, la primera del Campus de Gandia de la UPV, supone "un nuevo reto con el que se da vida a un proyecto que nació en nuestro campus".

La nueva empresa surge de los resultados obtenidos en la plataforma tecnológica que lleva su nombre, un proyecto europeo impulsado desde el Campus de Gandia de la UPV que permite la difusión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. "Esta iniciativa pone de manifiesto que estamos comprometidos con la innovación y el emprendimiento, demostrando en este caso que el patrimonio cultural y la tecnología pueden ir de la mano", ha destacado el director del campus, Vicenç Almenar.

El proyecto inicial ha entrado en una nueva fase que incluye la recuperación de leyendas y relatos populares en formato digital. l'Àngel d’Ayora, La llegenda de Manúrria (Sagunt), La serp de la Venta (Xeraco), La Mare de Déu de la Font (Villalonga) y La Delicà de Gandia forman parte de la primera serie de cortometrajes animados desarrollados con herramientas de inteligencia artificial dirigidas.

Estas producciones demuestran que "el patrimonio inmaterial se puede traducir a códigos visuales accesibles sin perder su esencia, abriendo la puerta a nuevas adaptaciones y a públicos que no habían tenido contacto con estos relatos", explican Jorge Marín-Roig y Pedro Monteros, socios fundadores de O-CITY.

Actualmente, el equipo trabaja en nuevas producciones sobre leyendas y relatos locales de otros municipios valencianos, así como en iniciativas internacionales que aplican la misma metodología, “lo que extiende el alcance del proyecto y refuerza su modelo de trabajo”, indican desde la spin-off.

La actividad de Cityverse Technologies (O-CITY) se centrará en ofrecer soluciones tecnológicas que permitan a ayuntamientos y entidades culturales digitalizar y narrar su patrimonio, tradiciones e historia, conectando innovación tecnológica, cultura y desarrollo territorial.

Noticias relacionadas

Con esta nueva spin-off, la UPV consolida su apuesta por fomentar empresas que transformen resultados de investigación en soluciones innovadoras con impacto económico y social. En este caso, el objetivo es aplicar tecnologías digitales al ámbito del patrimonio cultural, facilitando nuevas formas de conservación, difusión y valorización de la identidad local.