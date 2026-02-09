El CF Miramar empata en Rojales con dos tantos de Yannexy y otro de Nerea

El sábado se disputó el partido de la Lliga Autonòmica Valenta que enfrentaba al CF Miramar contra el Rojales CF en la localidad alicantina. El resultado fue de empate 3-3. Los goles del conjunto de la Safor fueron de Yannexy, por partida doble, y Nerea.

Partido muy marcado por las condiciones meteorológicas con un viento huracanado que, junto a las dimensiones del campo, dificultaba la práctica del fútbol. Hubo que adaptarse y hacer un partido muy práctico.

El equipo de Marcos Torregrosa iniciaba bien el encuentro, leyendo cómo poder atacar para acercarse al área y generar ocasiones. Pero, desgraciadamente, en una acción polémica el conjunto rival se adelantaba en el marcador a través de un penalti. Afortunadamente, antes del descanso llegaba el gol del empate.

En la segunda parte seguía la misma tónica y cada vez que el equipo interpretaba como poder atacar generaba mucho peligro y llegó así el 1-2. A partir de ahí llegaron los mejores minutos del conjunto miramarino acumulando acercamientos y varias ocasiones claras para aumentar la distancia, pero que no se materializaron y se pagó caro, ya que en dos acciones de falta de contundencia defensiva le permitió al equipo rival dar la vuelta al marcador. Aún así, el CF Miramar no se dio por vencido y volvió a conseguir igualar el marcador.

Noticias relacionadas

El próximo partido será este miércoles, 11 de febrero, contra el CF Inprosports San Vicente correspondiente a los octavos de final de La Nostra Copa Valenta.