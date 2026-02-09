Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo CatarrojaPerfumerías PrietoChabolas MestallaObras AVETiempo ValenciaCiberataqueMetro ValenciaHuelga Renfe
instagramlinkedin

El Chef Amadeo Gandia Billar Club triunfa en Primera División Nacional

El primer equipo cae derrotado en el campeonato estatal de la categoría de Honor

El equipo gandiense de 1ª Nacional

El equipo gandiense de 1ª Nacional / Gandia Billar Club

Salva Talens

Gandia

El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha vuelto a protagonizar un nuevo fin de semana de alta exigencia competitiva en las ligas nacionales de las distintas categorías. En la Liga Nacional de División de Honor, derrota por 2-6 en casa frente al Castalla, actual líder de la categoría, en un encuentro de máxima dificultad. El equipo se enfrentaba a uno de los rivales más sólidos del campeonato en un partido donde las cosas no terminaron de salir como se habían trabajado durante la semana.

A pesar del resultado, el conjunto local compitió con actitud y carácter, mostrando resistencia y orgullo en cada enfrentamiento. El marcador final no refleja del todo el esfuerzo ni la entrega del equipo, que en varios tramos del partido plantó cara y trató de mantenerse dentro del encuentro.

En la Liga Nacional de Primera División, victoria contundente por 0-8 en la visita a Valladolid, en un partido completo del equipo. Desde el inicio, los jugadores mostraron una actitud seria, concentrada y muy comprometida, controlando el ritmo del encuentro y sabiendo gestionar con madurez los momentos clave de cada partido.

Noticias relacionadas

La solidez en el juego, la eficacia en las carambolas decisivas y la capacidad para mantener la concentración durante todo el partido fueron determinantes para lograr un triunfo claro y merecido. El equipo supo imponer su nivel y no dio opciones al rival, cerrando una actuación perfecta, que refuerza la confianza y confirma la buena dinámica competitiva. Un resultado de gran valor que impulsa al grupo y refuerza el mensaje interno: hay que seguir trabajando y aspirando a más.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents