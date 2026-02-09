El Chef Amadeo Gandia Billar Club triunfa en Primera División Nacional
El primer equipo cae derrotado en el campeonato estatal de la categoría de Honor
El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha vuelto a protagonizar un nuevo fin de semana de alta exigencia competitiva en las ligas nacionales de las distintas categorías. En la Liga Nacional de División de Honor, derrota por 2-6 en casa frente al Castalla, actual líder de la categoría, en un encuentro de máxima dificultad. El equipo se enfrentaba a uno de los rivales más sólidos del campeonato en un partido donde las cosas no terminaron de salir como se habían trabajado durante la semana.
A pesar del resultado, el conjunto local compitió con actitud y carácter, mostrando resistencia y orgullo en cada enfrentamiento. El marcador final no refleja del todo el esfuerzo ni la entrega del equipo, que en varios tramos del partido plantó cara y trató de mantenerse dentro del encuentro.
En la Liga Nacional de Primera División, victoria contundente por 0-8 en la visita a Valladolid, en un partido completo del equipo. Desde el inicio, los jugadores mostraron una actitud seria, concentrada y muy comprometida, controlando el ritmo del encuentro y sabiendo gestionar con madurez los momentos clave de cada partido.
La solidez en el juego, la eficacia en las carambolas decisivas y la capacidad para mantener la concentración durante todo el partido fueron determinantes para lograr un triunfo claro y merecido. El equipo supo imponer su nivel y no dio opciones al rival, cerrando una actuación perfecta, que refuerza la confianza y confirma la buena dinámica competitiva. Un resultado de gran valor que impulsa al grupo y refuerza el mensaje interno: hay que seguir trabajando y aspirando a más.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
- Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
- La Generalitat da luz verde al primer hotel en el centro histórico de Gandia
- Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico
- Un sistema pionero advierte de la presencia de jabalíes en la carretera
- La Conselleria prevé que el Centro Integrado de FP de Gandia sea una realidad dentro de cinco años
- Gandia intensifica los controles sobre patinetes y otros vehículos de movilidad personal
- Una legislatura más sin proyecto de bulevar para la travesía de la N-332 en Oliva