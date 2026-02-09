"Cinema en Valencià a Gandia" celebra 20 años con una programación anual, inclusiva y para todos los públicos

El ciclo "Cinema en Valencià a Gandia" llega a su vigésimo aniversario. El proyecto está impulsado por la Agencia AVIVA de Promoció del Valencià del Ayuntamiento de Gandia, el Servei de Normalització Lingüística del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, el Centre de Gandia de la Universitat de València y la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

En la presentación ha estado la coportavoz del Gobierno y regidora de Educación, Política Lingüística e Infancia, Esther Sapena, acompañada por Carme Melo, directora del Centre de Gandia; Josepa Costa, responsable del Campus de Gandia de la UPV, y Jordi Puig, presidente de la Mancomunitat de la Safor.

Sapena ha destacado que "hemos elaborado un folleto semestral que permitirá a la ciudadanía, especialmente a las familias, conocer con antelación qué películas se proyectarán, en qué horarios y en qué espacio, dando así continuidad y previsión en la programación". Las proyecciones continuarán siendo gratuitas y tendrán lugar en la sala B del Teatro Serrano, los jueves a las 19 horas, hasta completar el aforo.

Una de las principales novedades de este año es el refuerzo del carácter inclusivo del ciclo, una línea de trabajo que responde al compromiso adquirido con el colectivo de personas sordas, tanto de la ciudad como de la comarca.

Tal como ha explicado Esther Sapena, "hemos trabajado con las productoras para conseguir que el cine en valenciano sea un cine realmente inclusivo. En este sentido, todas las películas del ciclo infantil estarán subtituladas y en el caso de la programación para público adulto las tres últimas proyecciones también contarán con subtítulos en valenciano. "Las dos primeras no tendrán, pero a partir de ahora, gracias a la planificación con antelación, vincularemos la programación a la disponibilidad de subtítulos para garantizar la accesibilidad", ha añadido.

La directora del Centre de Gandia de la UV ha subrayado que esta apuesta "garantiza el acceso a la cultura en igualdad de condiciones y refuerza el uso normalizado del valenciano en todos los ámbitos". Melo ha recordado que "el valenciano tiene que ser también la lengua en que consumimos cultura" y ha destacado el papel de las instituciones públicas en la hora de impulsar iniciativas como esta, especialmente en un contexto donde "es difícil que el cine en valenciano llegue a las salas comerciales".

Otra de las grandes novedades de este 20º cumpleaños es la creación del ciclo "Infància al Cinema de Gandia", impulsado desde el Departamento de Infancia del Ayuntamiento, que se suma así al proyecto.

Según ha explicado Sapena, "hemos querido crear un espacio familiar estable donde las familias puedan acudir en el cine con sus niñas y niños y disfrutar del cine en valenciano durante todo el año". Las proyecciones tendrán lugar los domingos a las 11.30 horas, también en la sala B del Teatro Serrano.

La regidora ha destacado que se trata de una selección de películas "fuera de los circuitos más comerciales, pero de gran calidad", con una mirada propia que fomenta la sensibilidad estética, la educación emocional y la transmisión de valores sociales y culturales.

La directora del Centro de Gandia de la UV ha remarcado que todas las películas son producciones recientes, de los años 2024 y 2025, y ha destacado especialmente la sesión del 21 de mayo, que incluirá un coloquio con el director Vicent Monsonís.

El presidente de la Mancomunitat ha insistido en la importancia de "continuar apostando por una oferta de cine atractiva y actual en valenciano" y ha destacado el trabajo en red entre instituciones. Puig ha afirmado que "el valenciano tiene que ocupar un espacio central en nuestras vidas, y hacerlo en el ámbito del cine es una apuesta más para reforzar esta realidad".

Noticias relacionadas

Josepa Costa ha señalado que convertir el ciclo en una programación anual "ha sido un acierto", puesto que el ámbito del ocio y el ocio es uno de los espacios donde menos presencia tiene el valenciano. "No es una cuestión de voluntad de la ciudadanía, sino de oferta", ha remarcado, destacando la importancia de llegar especialmente a la población joven, clave para la transmisión generacional y el uso social de la lengua.