El Club de Córrer El Garbí suma un título y un podio en el Autonómico Absoluto de pista cubierta
Judit Prats confirma los pronósticos con la victoria y Carlos Cano es tercero
El Club de Córrer El Garbí de Gandia ha participado en el Campeonato de la Comunitat Valenciana Absoluto de atletismo en pista cubierta, disputado en Valencia. Los mejores del club morado han sido Judit Prats, que se proclama campeona en peso con un lanzamiento de 13 metros y 94 centímetros, así como Carlos Cano, medalla de bronce como tercer clasificado, igualmente en lanzamiento de peso con una marca de 15,64 metros.
También han competido Gorka Belda, 8º en longitud con un salto de 6.62 metros; Diego Pinto, 11º en los 60 metros lisos con un crono de 7,13 segundos; Kim López, 5º en lanzamiento de peso con 14.31 metros; Rubén Mayor, 6º en lanzamiento de peso con 13.56 metros y Ainhara Ortega en lanzamiento de peso.
