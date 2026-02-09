Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club Halterofilia Tavernes brilla en el Nacional de Técnica con Jordi Vida Brines

A pesar de su juventud, el deportista demuestra determinación y talento

El jovencísimo haltera con su entrenadora y el presidente del CH Tavernes / CH Tavernes

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Jordi Vida Brines es un jovencísimo haltera del CH Tavernes que ha destacado en el Campeonato de España de Técnica en Halterofilia, disputado en Madrid. A pesar de su corta edad, Vida ha demostrado talento y determinación. El joven deportista ha estado acompañado por el presidente de su club, Francisco Felis, y su entrenadora, Sara Canet Sánchez, quienes han destacado su compromiso y esfuerzo en cada entrenamiento.

La participación de Jordi en este campeonato nacional refleja, no solo su pasión por el deporte sino también el apoyo constante de su equipo técnico y familiar, que lo impulsa a seguir creciendo y superándose día a día.

Con actuaciones como esta, Jordi Vida Brines se consolida como una promesa de la halterofilia española y su participación ha sido recibida con orgullo por toda la comunidad deportiva local. Jordi ha entrado en el Top 10 de toda España.

