El Club Halterofilia Tavernes brilla en el Nacional de Técnica con Jordi Vida Brines
A pesar de su juventud, el deportista demuestra determinación y talento
Pepe Juan
Jordi Vida Brines es un jovencísimo haltera del CH Tavernes que ha destacado en el Campeonato de España de Técnica en Halterofilia, disputado en Madrid. A pesar de su corta edad, Vida ha demostrado talento y determinación. El joven deportista ha estado acompañado por el presidente de su club, Francisco Felis, y su entrenadora, Sara Canet Sánchez, quienes han destacado su compromiso y esfuerzo en cada entrenamiento.
La participación de Jordi en este campeonato nacional refleja, no solo su pasión por el deporte sino también el apoyo constante de su equipo técnico y familiar, que lo impulsa a seguir creciendo y superándose día a día.
Con actuaciones como esta, Jordi Vida Brines se consolida como una promesa de la halterofilia española y su participación ha sido recibida con orgullo por toda la comunidad deportiva local. Jordi ha entrado en el Top 10 de toda España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
- Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
- La Generalitat da luz verde al primer hotel en el centro histórico de Gandia
- Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico
- Un sistema pionero advierte de la presencia de jabalíes en la carretera
- La Conselleria prevé que el Centro Integrado de FP de Gandia sea una realidad dentro de cinco años
- Gandia intensifica los controles sobre patinetes y otros vehículos de movilidad personal
- Una legislatura más sin proyecto de bulevar para la travesía de la N-332 en Oliva