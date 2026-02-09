El Club Natació Oliva consigue los mejores resultados en el Campeonato de España Máster

Araceli Herráez y Tere Savall han conseguido para el Club Natació Oliva los mejores resultados de siempre al sumar cinco medallas en el Campeonato de España Master de Invierno, que se ha disputado en la piscina olímpica La Salera de la ciudad de Castellón Las nadadoras del club olivense saldan su exitosa participación con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce.

Araceli Herráez logra tres medallas en la categoría de más 40 años, una de oro batiendo con 27’90 su récord autonómico en 50 metros libres, un bronce en 50 metros braza con un tiempo de 37 segundos y 75 centésimas y otra de plata en 50 metros mariposa con un tiempo de 31 segundos y 9 centésimas.

Tere Savall, subcampeona nacional máster / Club Natació Oliva

Tere Savall ha sido subcampeona de España + 70 en 100 metros espalda con un tiempo de 2 minutos, 12 segundos y 19 centésimas en su categoría. Además, también consiguió la medalla de bronce en 50 metros espalda con un tiempo de 58 segundos y 63 centésimas.