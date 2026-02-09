Los equipos sénior del Club Voleibol Gandia completan un fin de semana muy positivo en 1ª Nacional

Los equipos sénior del Club Voleibol Gandia han completado un fin de semana muy positivo, sumando importantes victorias en sus respectivos encuentros de Primera División Nacional.

El masculino, CV Hotel Borgia Gandia, disputó dos partidos durante el fin de semana. El sábado se enfrentó al CV Manacor, logrando una valiosa victoria por 3-1 tras un encuentro de gran nivel.

Sin apenas descanso, el conjunto gandiense volvió a la pista el domingo, esta vez como local, para medirse al CV Alaró de Mallorca, consiguiendo nuevamente la victoria por 3-1 y cerrando así un fin de semana perfecto.

Por otra parte, el equipo sénior femenino, también en Primera División Nacional, disputó su encuentro el domingo frente al CV Torrent. A pesar de contar con una convocatoria reducida, el equipo mostró una gran solidez y se impuso con claridad por 3-0, sumando tres puntos muy importantes para la clasificación.

Desde el club se valora muy positivamente el esfuerzo y el rendimiento de los jugadores y las jugadoras ambos equipos, que continúan demostrando su compromiso y competitividad jornada tras jornada.